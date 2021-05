SEOUL - 2021 tampaknya menjadi tahun yang sibuk bagi Lee Hyeri. Setelah merampungkan produksi My Roommate is a Gumiho, kini dia akan membintangi drama saeguk terbaru KBS 2TV, Thinking of the Moon When the Flower Blooms.

Mengutip Soompi, Rabu (5/5/2021), dia akan beradu akting dengan aktor Yoo Seung Ho. Bersetting di era Joseon, drama ini menggambarkan bagaimana keinginan manusia tak dapat dikekang dengan aturan.

Ada tiga karakter utama dalam drama ini. Pertama, Nam Young (Yoo Seung Ho) seorang petugas Kantor Inspektur Jenderal Kerajaan yang meninggalkan kampung halamannya untuk memperbaiki nasib di Hanyang.

Dengan wajah yang tampan, dia adalah sosok yang berpegang teguh pada keyakinan dan integritas meski nyawa taruhannya. Kedua, Kang Ro Seo (Lee Hyeri), seorang perempuan bangsawan yang memproduksi alkohol untuk membayar utangnya.

Di balik status sosialnya, Ro Seo tak segan untuk bekerja keras mendapatkan uang dan membantu kakak laki-laki dan keluarganya. Ketiga, putra mahkota yang secara diam-diam keluar dari istana untuk menenggak alkohol.

Ketiga karakter ini kemudian bertemu di depan tempat penyimpanan alkohol rahasia. Untuk bisa tetap hidup, mereka harus merahasiakan keberadaan tempat tersebut. Kabarnya, karakter putra mahkota diberikan kepada Byun Woo Seok. Drama Thinking of the Moon When the Flower Blooms akan diarahkan oleh Hwang In Hyuk, sutradara di balik drama populer, Doctor Prisoner. Sementara skenarionya digarap oleh penulis naskah Kim Joo Hee. "Teknik penyutradaraan, akting, dan konsep yang tak biasa akan menjadi aspek utama dalam drama ini," kata staf produksi drama tersebut. Rencananya, KBS 2TV akan menayangkan Thinking of the Moon When the Flower Blooms pada semester II-2021.*