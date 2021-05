SEOUL - Ada kejadian lucu ketika rapper Jessi mewawancarai empat member HIGHLIGHT dalam episode terbaru Showterview. Keempat idol tersebut hadir untuk merayakan proyek comeback mereka setelah vakum 2,5 tahun.

Dalam segmen 'Personal Cam', Jessi menyorot masing-masing member HIGHLIGT dengan kamera, sementara mereka memperkenalkan diri dengan pose imut. Saat itu, Yeseob berkata di depan kamera bahwa dia lahir pada 1989.

"1989? Aku lahir 1988," kata Jessi antusias.

Namun pernyataan Jessi terkait tahun kelahirannya tersebut membuat Gikwang terkejut. "Kau lahir tahun 1988?" katanya dengan mimik wajah tak percaya yang membuat Jessi terlihat semakin kesal.

"Kenapa? Ada masalah kalau aku kelahiran 1988?! Man, aku rasa kita harus bicara! Kau baru saja mengata-ngatai aku ya?" ungkap pelantun NUNU NANA tersebut kepada aktor Lovely Horribly tersebut.

Gikwang dengan terus terang mengatakan, tak menyangka Jessi hanya 1 tahun lebih tua dari Yoeseob. Dia awalnya berpikir, usia pelantun What Type X itu setidaknya terpaut 3 tahun dari rekannya tersebut.

Namun tentu saja idol 31 tahun itu tak bermaksud mengejek Jessi dengan mengatakannya terlihat tua. Dia menilai, penampilan sang rapper yang kerap mengenakan busana seksi membuatnya terlihat lebih dewasa. Ditambah, dia sudah berkarier selama 15 tahun di dunia hiburan.

HIGHLIGHT akhirnya comeback dengan formasi lengkap setelah vakum selama 2,5 tahun. Mereka merilis mini album 'The Blowing' dengan title track, Not The End, pada 3 Mei 2021.*

