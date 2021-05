JAKARTA – Siapa yang pernah jadi anak magang? Karena pengalaman jadi anak magang tentunya menjadi momen yang dialami setiap mahasiswa tingkat akhir untuk mengasah kemampuan di dunia kerja. Seperti cerita yang diangkat The Intern, original series terbaru persembahan Vision+.

Sesuai judul, The Intern menceritakan tentang Beckham (Kevin Ardilova), seorang mahasiswa semester akhir yang berkesempatan magang di salah satu perusahaan fashion e-commerce The F Thing.

Sebagai anak magang, banyak tantangan baru yang harus dihadapi Beckham, apalagi ia harus selalu menghadapi bosnya yang sangat galak, Stella (Sere Kalina). Tetapi, kehidupan Beckham sebagai anak magang tidak sendiri, ia juga ditemani oleh dua rekannya, Hazell (Caitlin North Lewis) dan Zoe (Bobbie Antonio).

The Intern juga turut diperankan oleh presenter ternama, Sere Kalina. Berperan sebagai Stella, seorang bos yang tegas dan perfectionist tentu sangat bertolak belakang dengan profesi Sere yang mengharuskannya untuk selalu cheerful dalam menjadi seorang presenter.

Memerankan Stella menjadi tantangan tersendiri bagi Sere. “Di saat on set pasti ada bercanda-canda dan segala macam. Tetapi begitu action tetap harus stay in character, seperti muka yang harus selalu galak. Tapi overall enggak terlalu susah sih,” tuturnya.

Hingga kini, The Intern sudah menayangkan tiga episode, di mana dua sebelumnya, memperlihatkan tantangan Beckham menjadi anak magang. Di hari pertamanya, Beckham yang sudah datang tepat waktu terpaksa telat karena ia harus menjadi model katalog.

Hal tersebut membuat Beckham kena marah Ibu Stella. Lalu di episode kedua, Beckham, Zoe, dan Hazell turut membantu pemotretan The F Magazine. Ternyata, model dalam photoshoot tersebut merupakan mantan kekasih Beckham waktu SMA, Keyla.

Munculnya Keyla menyebabkan Hazell cemburu dengan Beckham. Berlanjut ke episode 3 dengan judul Follback, di mana Stella marah besar kepada Hazell & M karena mereka salah mengirim katalog yang harus dipresentasikan ke pihak vendor, Judith.

Namun ternyata, Judith merasa katalog yang ditampilkan sudah sangat bagus sehingga membuatnya jatuh cinta pada penampilan Beckham sebagai modelnya. Akhirnya, Judith pun meminta spot Billboard untuk menampilkan iklan brandnya tersebut. Selain dapat menyaksikan episode The Intern secara eksklusif di Vision+, original series yang bergenre drama ini juga memanjakan mata penonton dengan sentuhan fashion dari The F Thing yang cukup detail. Untuk itu, bagi Anda penonton The Intern yang ingin ikut menyontek gaya fashion Beckham dan kawan-kawan dapat langsung membelinya di laman yang muncul di layar setelah setiap episode The Intern berakhir.