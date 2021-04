JAKARTA - Lukman Sardi terlibat dalam penggaram web series The Intern. Serial sepanjang 5 episode itu merupakan hasil kolaborasi apik dari aplikasi layanan over the top (OTT), Vision + dan start-up fashion ecommerce The F Thing.

Selaku Head of Content Original Production Vision Picture yang menangani produksi series The Intern, Lukman kali ini tak tampil di depan kamera. Ia menjadi orang belakang layar dengan tanggung jawab lebih besar.

“Di belakang layar, tanggung jawab lebih besar. Mengatur produksi bisa hadir di masyarakat, berhubungan sama sutradara, penulis, semua kru semua terkoneksi. Nah itu tantangan dan pelajaran yang luar biasa," ujar Lukman dalam acara konferensi pers launching The Intern.

"Di belakang layar itu bukan cuma mengatur kumpulan orang banyak, tapi bisa menghasilkan karya yang bagus dengan satu visi misi yang sama,” lanjutnya.

Di sisi lain, dari penggarapan cerita, aktor papan atas Tanah Air satu ini menilai The Intern menawarkan kisah yang menarik dan sarat pesan. Series ini memperlihatkan lika-liku anak muda yang memasuki dunia kerja nyata sebagai anak magang lengkap dengan kisah persahabatan hingga percintaan. “Dinamikanya, kalau kita ngomong anak muda, selesai sekolah ingin kerja dan ada yang punya kesempatan langsung magang kerja di perusahaan itu kan bukan tatanan yang mapan banget, tapi ingin diterima kerja dengan baik," papar Lukman. "Mulai dari ketemu kawan baru, enggak punya pengalaman kerja, ada percintaan, ada persahabatan. Orang-orang yang baru berproses, jadi banyak dinamika menariknya (di The Intern),” tutur Lukman.