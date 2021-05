JAKARTA - Ayu Dewi punya cerita sedih sebelum menikah dengan Regi Datau suaminya kini. Sebelum menikah, ternyata Ayu dan Regi sempat menjalin kedekatan tanpa status.

Kedekatan tersebut terjadi sebelum Ayu gagal menikah dengan mantan kekasihnya, Zumi Zola. Uniknya, saat dekat dengan Regi, Ayu Dewi nekat menyatakan rasa sukanya secara langsung.

Hal tersebut diketahui saat Host Dahsyat itu berbincang-bincang dengan Boy William di dalam mobil. “Lu nembak suami lu, ya?” tanya Boy seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu (5/5/2021).

Ditanya demikian oleh Boy, perempuan 36 tahun ini pun tak bisa menolak. Dia secara blak-blakkan menceritakan pengalamannya ditolak saat ‘nembak’ Regi Datau.

“Once upon a time, sama nih orang yang sekarang jadi suami gue, itu kan kita kenal udah lama. Ada lah di suatu momen, kita dekat, tapi kok nih orang enggak ngomong apa-apa, padahal kita udah hang out, ngelakuin ini itu. Maksudnya, berbincang, sharing, makan malam, nonton film, tapi kok gue enggak ditembak-tembak, ya?” kisah Ayu Dewi kepada Boy.

Dia pun lalu memperagakan momen di mana dia memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Regi. “Kita hadap-hadapan, gue minum kopi, dia minum apa gue lupa. (Saat itu gue bilang), I think I like you (aku pikir, aku suka kamu),” ujar Ayu mengenang momen saat itu.

Namun sayangnya, ketika dia mengucapkan kalimat itu, reaksi Regi tidak sesuai dengan yang diharapkannya. “Lu tahu enggak dia ngapain? Lu tau enggak, dia langsung ngeluarin handphone, dia langsung nelepon ‘iya, iya nanti aku jemput, yaudah kamu di situ aja’,” kata dia memperagakan ucapan suaminya saat itu.

Sontak, reaksi Regi yang tak diharapkan itu pun langsung membuat Ayu Dewi terhenyak. Dia pun langsung membayar tagihannya dan pergi dari hadapan Regi. “PD (percaya diri) gue sih selangit sih,” kata Ayu Dewi. “PD lo keren sih,” timpal Boy.

Setelah ditolak, Ayu memilih mengakhiri kedekatannya dengan Regi dan menjalin asmara dengan orang lain. Namun, setelah dia dikabarkan gagal menikah, Ayu kembali dipertemukan dan didekatkan oleh pria yang dulu menolaknya itu. “Ya akhirnya udah lah, bla bla bla, gue mau kawin sama orang, eh pas gue enggak jadi kawin, dia datang,” ujar Ayu Dewi mengakhiri ceritanya. Sebagaimana diketahui, Ayu Dewi dan Regi Datau menikah pada 16 Juni 2012. Dari pernikahannya itu, kini keduanya dikaruniai tiga orang anak. Anak pertamanya, Aqilah Dewi Humairah, lahir pada 2013, anak keduanya, Mohamad Aqlan Ukasyah lahir pada 2017, dan anak ketiganya Muhamad Aqli Ataya lahir pada 2019.