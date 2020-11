LOS ANGELES - Marvel merilis trailer terbaru dari komik Eternals #1 yang dibuat oleh Kieron Gillen dan Esad Ribic. Eternals diketahui merupakan salah satu superhero paling kuat di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Melansir laman Screenrant, Rabu (25/11/2020) trailer tersebut mengingatkan penonton tentang misi yang dinyatakan Eternals yakni untuk mempertahankan Bumi dari Deviants. Adalah Thanos yang nantinya akan menghalangi misi mereka.

"Semua yang hidup akan mati. Ketika aku selesai, akan ada satu hal yang abadi. Kematian," ungkap Thanos.

Dalam sebuah wawancara, Gillen semat membahas tentang seri baru tersebut. Ia mengatakan buku itu akan menampilkan banyak ide aksi, romansa, dan filosofi. Mengerjakan buku-buku seperti The Wicked + The Divine dan Once and Future juga telah memberikannya beberapa ide hebat tentang bagaimana membuat alam semesta benar-benar muncul.

Tokoh Eternals diketahui merupakan salah satu dari karya Jack Kirby yang luar biasa dan bombastis. Hal tersebut lantaran seri ini menunjukkan petualangan luar angkasa. Sepertinya Gillen dan Ribic menggunakan pedoman yang sama yang digunakan Kirby saat membangun alam semesta mereka sendiri yang menarik.

Eternals # 1 akan tersedia di toko buku komik dan tersedia online pada 6 Januari. Film Eternals juga kabarnya akan dirilis pada tahun 2021. Beberapa aktor yang akan bermain diantaranya yakni Angelina Jolie, Kit Harington, Ma Dong Seok, dan Richard Madden.

(aln)