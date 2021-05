SEOUL - Lee Do Hyun dan Go Min Si dipertemukan kembali, kali ini lewat drama Youth of May. Keduanya dipasangkan sebagai pasangan kekasih dalam drama romantis KBS tersebut.

Peran kali ini jelas berbeda dari karakter Lee Do Hyun dan Go Min Si sebelumnya. Di Sweet Home, mereka berperan sebagai kakak beradik.

"Di proyek sebelumnya, kami memainkan karakter yang tidak melihat satu sama lain sebagai laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang kami memerankan karakter lawan jenis yang tertarik pada satu sama lain," kata Lee Do Hyun seperti dilansir Soompi, Selasa (4/5/2021).

"Kami berpikir keras bagaimana mendekati karakter dan bagaimana membuat penonton bisa memahaminya, merasakan kebahagiaan melihat mereka bisa bersama. Aku banyak diskusi dengan Go Min Si dan sutradara," lanjutnya.

Dipertemukan lagi dengan Lee Do Hyun, Go Min Si merasa senang. Ia berharap karakter yang mereka mainkan kali ini akan disukai penonton sebelum di drama sebelumnya.

"Aku sangat bersyukur dan bahagia bisa bekerja lagi dengannya. Jika orang-orang suka menonton kami bersama di proyek sebelumnya, maka kami menjanjikan chemistry yang benar-benar berbeda di proyek kali ini," tutur Go Min Si.

Dalam Youth of May, Lee Do Hyun memerankan karakter Hwang Hee Tae, mahasiswa kedokteran yang kembali ke kampungnya setelah sebuah insiden trautamis. Sementara Go Min Si menjadi Kim Myung Hee, suster yang sudah 3 tahun berkarier.

Youth of May sudah tayang sejak 3 Mei kemarin. Selain dua nama di atas, drama ini juga dibintangi oleh Lee Sang Yi dan Geum Sae Rok.