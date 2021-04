SEOUL - Setelah sukses lewat drama 18 Again dan Sweet Home, aktor Lee Do Hyun berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama Melancholia. Kabar tersebut, diamini oleh staf dari agensinya, Yie Hua Entertainment.

"Lee Do Hyun mendapat tawaran untuk membintangi Melancholia. Saat ini, dia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut," katanya seperti dikutip dari Soompi, Senin (5/4/2021).

Drama tersebut berkisah tentang skandal yang terjadi di sebuah SMA prestisius di kawasan Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Skandal itu menyangkut hubungan terlarang antara guru dan murid serta kasus korupsi.

Jika Lee Do Hyun menerima tawaran untuk membintangi drama ini maka dia akan berperan sebagai Baek Seung Yoo. Karakter itu digambarkan sebagai pria pendiam, lambat menanggapi sesuatu, dan ceroboh akan banyak hal.

Saat berusia 5 tahun, dia pernah tampil dalam sebuah acara kuis dan mengejutkan dunia dengan kemampuannya dalam menyelesaikan soal matematika yang bahkan tak bisa diselesaikan siswa KAIST dan Pohang University of Science and Technology.

Pada usia 10 tahun, Baek Seung Yoo masuk Universitas Massachusetts Institute of Technology (MIT), salah satu kampus teknologi terbaik di dunia. Namun dia meninggalkan kampus itu pada usia 12 tahun.

Lee Do Hyun berpotensi adu akting dengan aktris Im Soo Jung yang juga mendapat tawaran serupa. Menurut Ilgan Sports, aktris Chicago Typewriter itu akan berperan sebagai guru matematika bernama Ji Yoon Soo.

Dia kemudian terlibat skandal ketika bertemu kembali dengan Baek Seung Yoo yang merupakan mantan muridnya. Setelah mengajarnya, kini dia bertemu kembali dengan Seung Yoo yang sudah menjadi pria dewasa.

Saat ini, Lee Do Hyun diketahui tengah syuting drama Youth of May yang dijadwalkan tayang pada Mei 2021. Drama itu berkisah tentang dua orang yang bertemu di tengah event bersejarah di Korea Selatan, pada Mei 1980.*

