SEOUL - Aktor Kim Nam Gil dikabarkan akan membintangi drama thriller-kriminal, Those Who Read Hearts of Evil. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang aktor, Gilstory ENT.

“Benar, Kim Nam Gil mendapat tawaran untuk membintangi drama itu, tapi dia belum mengambil keputusan akhir,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Selasa (4/5/2021).

Kim Nam Gil memang mendapat banyak tawaran akting setelah mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama Island. Namun jika dia menerima tawaran membintangi Those Who Read Hearts of Evil, maka dia akan berperan sebagai seorang profiler yang melihat ke dalam benak manusia.

Drama tersebut diadaptasi dari buku berjudul serupa yang ditulis oleh Kwon Il Yong dan Go Na Moo. Kisahnya tentang profiler kriminal pertama Korea bernama Kwon Il Yong yang hidup di era di mana kata ‘profiling’ masih belum digunakan.

Dan topik seputar ‘psikopat’ masih belum dikenal luas. Dia menjadi polisi pada 1989 dan tercatat sebagai profiler kriminal pertama di Negeri Ginseng pada 2000. Dia pernah menangani sederet kasus besar, seperti pembunuh berantai dan predator seks Yoo Young Chul dan kasus pembunuhan berantai oleh Jung Nam Gyu.

Baca juga:

Kim Nam Gil Konfirmasi Jadi Aktor Utama Drama Island

Ekonomi Keluarga Dihantam Pandemi, Ustadz Solmed Jual Mobil hingga Pakaian Bekas

Skenario Those Who Read Hearts of Evil akan ditulis oleh Seol Yi Na dan akan tayang di SBS. “Drama Red Sky dan Those Who Read Hearts of Evil akan tayang pada semester II-2021 setiap Senin dan Selasa,” ujar perwakilan SBS.

Mengutip Sports Donga, drama tersebut akan tayang pada Oktober 2021, setelah penayangan Red Sky yang tayang pada Agustus 2021. Namun ada kemungkinan jadwal itu berubah akibat Olimpiade Tokyo.

Jika Kim Nam Gil menerima tawaran ini, maka dia akan memulai syuting drama Island setelah menyelesaikan produksi Those Who Read Hearts of Evil. Pasalnya, produksi Island baru akan memulai syuting pada semester II-2021.*

Baca juga:

22 Tahun Berkarier, Kim Nam Gil Dirikan Agensi Sendiri

Perjalanan Cinta Bill dan Melinda Gates sebelum Putuskan Bercerai