JAKARTA - Istri YouTuber sekaligus pilot Vincent Raditya, Novita Condro, mengungkapkan alasannya memilih pisah dari pria yang dinikahinya tahun 2017 silam. Secara tersirat dia mengatakan, bahwa hal itu dia lakukan demi masa depan anak-anaknya.

Sebab, menurut pengakuan Novita, hubungan rumah tangganya dengan Vincent diwarnai oleh kekerasan-kekerasan verbal yang didapatnya. Karena hal itu, Novita belakangan ini sering sharing mengenai hubungan toxic dan dampak kekerasan kepada perempuan melalui media sosial Instagramnya.

Lewat sharing itu, tak sedikit yang mendukungnya dan turut berbagi pengalaman. Tetapi di antaranya ada pula yang mengkritik cara Novita membongkar ‘aib’ sang suami.

“Sorry aku hanya berniat kasih masukan yang baik ya, bagaimanapun dia adalah papa dari anak-anakmu, sejelek-jeleknya dia tapi kamu pernah bahagia kan? Apa yang menjadi tekanan hidupmu saat ini kamu pernah bahagia kan?” bunyi pesan netizen yang dibagikan oleh Novita di Instagram Story-nya.

Menanggapi pesan itu, Novita mengatakan bahwa dia pernah bahagia menikah dengan Vincent. “Benar, dia adalah ayah dari anak-anakku, begitupun aku juga seorang ibu dari anak-anakku. Pernah bahagia? Pernah dong, namanya hubungan pasti ada masa bahagia dan masa sedih,” kata Novita seperti dikutip dari Instagram Story-nya, Minggu (2/6/2021).

Di unggahan serupa, dia juga sekaligus membeberkan alasan meninggalkan pria yang akrab disebut ‘Kapten Vincent’ itu. Dalam hal ini, Novita menyinggung soal masa depan anak.

“Masa depan maupun perilaku anak biasanya dicerminkan dari sosok figur ayah/ibu nya. Cerminan ayah yang baik penting untuk masa depan anak saya. Kalau figure kepala keluarganya tidak baik untuk masa depan anak ya... u know what to do. Kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan anak kita,” tulisnya lagi di Instagram.

“Dan saya pun selaku ibu TIDAK pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun selalu mencoba belajar, selalu menjadi lebih baik demi masa depan anak-anak saya,” kata Novita.

