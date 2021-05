JAKARTA - Putra dari artis senior Marini Zumarnis, yang juga merupakan mantan kekasih dari Chelsea Islan, Daffa Wardhana, mengumumkan bahwa dirinya positif Covid-19. Hal tersebut bahkan diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya beberapa hari lalu.

Dalam unggahannya, pria 22 tahun itu menyebut bahwa dirinya sempat melakukan tes PCR dan mendapati bahwa CT nya berada di angka 17. Padahal ia juga mengaku sudah mendapatkan vaksin Covid-19 hingga dosis kedua.

Baca Juga:

Kata Daffa Wardhana Didoakan Netizen Berjodoh dengan Febby Rastanty

Akui Dekat dengan Febby Rastanty, Daffa Wardhana: Nyaman

"Hey everyone, hari ini hari ke-3 gue isolasi di kamar and tested positive for COVID-19 dengan CT 17. Here’s a photo of me with my 'army'," tulisnya pada unggahan foto.

"Sebenernya gue udah vaksin 2x, shot kedua pun sebulan yang lalu. Cukup kaget sebenernya masih bisa terkena COVID padahal antibodi gue sudah dicek dan terbentuk," lanjutnya.

Meski sudah mendapatkan vaksin dua kali, Daffa menyebut bahwa pola asupan makanan selama bulan puasa diyakini sebagai salah satu penyebab dirinya bisa terpapar Covid-19. Pasalnya, ia mengaku tidak teratur mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang justru berpengaruh pada imunitas tubuh.

"Tapi setelah gue perhatiin, selama bulan puasa, makanan gue emang sedikit tidak teratur, gue cenderung juga untuk menghajar semua makanan dan meninggalkan kebanyakan 'asupan' makanan sehat. Jadi ini pastinya menjadi kontributor dengan turunnya imunitas tubuh," jelasnya.

Meski tak tahu dimana dirinya bisa tertular Covid-19, Daffa mengaku langsung mengabarkan orang-orang terdekatnya untuk langsung melakukan tes. Beruntung, dari hasil tes tersebut, tidak ada orang-orang sekitarnya yang tertular olehnya.

"Alhamdulillah, sejauh ini orang-orang terdekat gue tested PCR negative. Setelah ngasih tau semua orang yang gue temuin H-7, belum ke-trace ketular nya dari mana,"

Saat ini Daffa diketahui masih terus menjalani isolasi mandiri untuk memulihkan kesehatannya dari Covid-19. Ia bahkan menganggap bahwa Covid merupakan peringatan dari Tuhan agar dirinya bisa beristirahat. Ia juga menyebut bahwa dirinya tak mengalami gejala yang parah seperti pengidap Covid-19 pada umumnya.

"Gue juga lebih melihat ini sebagai peringatan dari Tuhan YME untuk beristirahat, gue juga akan mencoba untuk menggunakan waktu ini untuk fokus ke diri sendiri dengan journaling, meditating, berdoa and other things to get to know more of myself. I want to make the most out of my 'isolation' time!," paparnya.

"Secara fisik, I’m mostly fine, sedikit flu aja, nafsu makan oke kok, sedikit lemas, penciuman hilang, tapi Alhamdulillah nggak merasa demam/ yang buruk lainnya... Stay safe, jaga makanan and take care everyone," pungkasnya.

(aln)