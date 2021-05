JAKARTA - Sepanjang 2021, ada sederet film anime Jepang yang dapat ditonton di bioskop maupun melalui layanan streaming global. Ada yang merupakan lanjutan dari musim sebelumnya, ada pula adaptasi game populer.

Bagi Anda yang tidak mengikuti musim sebelumnya dari tiga film anime Jepang berikut, tidak usah khawatir. Karena daftar film berikut ini tidak mengharuskan kalian untuk menonton musim sebelumnya. Berikut tiga film anime Jepang yang siap tayang tahun ini seperti dikutip dari Timeout.

1.Gyokou no Nikuko-chan

Film anime Jepang pertama yang akan tayang pada tahun ini adalah Gyokou no Nikuko–chan. Diadaptasi dari novel eponymous karya Kanako Nishi yang dirilis pada 2014.

Film ini berkisah tentang ibu dan anak yang memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Kikuko merupakan siswa SD yang hidup berpindah kota ketika ibunya, Nikuko-chan, putus cinta.

Hingga suatu hari, Nikuko-chan mendapatkan pekerjaan di sebuah desa nelayan dan mereka menghuni sebuah rumah kapal yang kecil. Diam-diam, Kikuko berharap, dia bisa tumbuh di sebuah rumah tanpa ibunya.

Film Gyokou no Nikuko–chan disutradarai oleh Ayumu Watanabe. Sementara desain karakter dalam film ini digarap oleh Kenichi Konishi yang bergabung dengan Studio Ghibli sebagai trainee pada 1989.

Konishi pernah memproduksi sederet anime populer, seperti Spirited Away dan Howl’s Moving Castle. Di Jepang, film ini akan memulai debutnya di bioskop dan streaming pada 11 Juni mendatang.

Baca juga: Detective Conan: The Scarlet Alibi Tayang Hari Ini di Indonesia

2.The Deer King: The Promised Journey with Yuna

Mengusung setting dunia fantasi, film ini disutradarai oleh Masashi Ando dan Miyaji Masayuki, yang sebelumnya berkolaborasi dengan Studio Ghibli dalam film anime Spirited Away.

Proyek layar lebar yang kisahnya diangkat dari novel populer Shika no Ou (The Deer King) ini berkisah tentang seorang pendekar bernama Van yang menjadi budak di tambang garam setelah tanah kelahirannya direbut oleh pasukan musuh.

Ketika penyakit misterius melemahkan sang penculik, dia melarikan diri dan membawa seorang gadis muda bernama Yuna. Film The Deer King: The Promised Journey with Yuna awalnya dijadwalkan rilis pada musim gugur 2020. Namun karena pandemi COVID-19, penayangannya diundur menjadi 10 September 2021.

3.Belle

Menandai 10 tahun anniversary, Studio Chizu merilis Belle, sebuah film anime yang disutradarai dan ditulis oleh filmmaker nominasi Oscar, Mamoru Hosoda. Hosoda menampilkan tema kehidupan nyata dan virtual dalam plot film ini.

Kisah film Belle bercerita tentang siswa 17 tahun bernama Suzu yang pindah ke daerah pedesaan. Dia kemudian memasuki dunia maya penuh keajaiban melalui avatar berambut merah jambu yang dinamainya Belle.

Menariknya, visual Belle kental dengan sentuhan Disney. Mafhum, Mamoru Hosoda sang sutradara secara pribadi meminta ankmator kenamaan, Jin Kim untuk terlibat dalam produksi film ini.

Bagi Anda yang belum tahu, Jin Kim bekerja di Walt Disney Animation Studios sejak tahun 1995. Dia dikenal lewat sederet karyanya, seperti film populer Frozen, Big Hero 6, dan Tarzan. Rencananya, film ini tayang pada musim panas 2021.*

Baca juga: Unggah Foto saat Salat, Chacha Frederica Banjir Kritik Warganet