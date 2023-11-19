Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Banyak Adegan Sensual, Film Fumiko's Legs Dilarang Tayang di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:09 WIB
Banyak Adegan Sensual, Film <i>Fumiko's Legs</i> Dilarang Tayang di Indonesia
Banyak adegan sensual, film Fumiko's Legs dilarang tayang di Indonesia. (Foto: iMDB)
A
A
A

JAKARTA - Film Fumiko’s Legs dilarang tayang di Indonesia ketika dirilis pada 10 Februari 2018. Film arahan Atsushi Ueda ini diadaptasi dari novel berjudul Fumiko no Ashi karya Junichiro Tanizaki yang dipublikasikan pada Juni 1919. 

Film ini berkisah tentang seorang pria tua bernama Tsukagoshi. Dia memiliki ketertarikan dan fantasi seksual yang cukup aneh: memandangi dan menikmati kaki perempuan.

Suatu hari, Tsukagoshi bertemu dengan Fumiko dan menawari dia uang sebesar JPY200 juta hanya untuk memandangi kakinya hingga puas. Saking terobsesinya dengan kaki Fumiko, dia bahkan mengabadikannya lewat lukisan. 

Pria tua itu menyewa pelukis bernama Unokichi untuk menggambar kaki Fumiko. Tak hanya karena ide cerita film Fumiko’s Legs ini sangat tidak biasa, ada alasan lain yang membuat film ini dilarang tayang di Indonesia. 

Beberapa adegan panas dan vulgar yang ditampilkan sutradara Atsushi Ueda di dalam film ini dianggap tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga bisa ditebak, film ini tak pernah tayang di Indonesia.

Banyak adegan sensual, film Fumiko's Legs dilarang tayang di Indonesia. (Foto: iMDB)

Film: Fumiko’s Legs/Fumiko’s Feet

Halaman:
1 2 3
