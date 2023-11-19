Banyak Adegan Sensual, Film Fumiko's Legs Dilarang Tayang di Indonesia

JAKARTA - Film Fumiko’s Legs dilarang tayang di Indonesia ketika dirilis pada 10 Februari 2018. Film arahan Atsushi Ueda ini diadaptasi dari novel berjudul Fumiko no Ashi karya Junichiro Tanizaki yang dipublikasikan pada Juni 1919.

Film ini berkisah tentang seorang pria tua bernama Tsukagoshi. Dia memiliki ketertarikan dan fantasi seksual yang cukup aneh: memandangi dan menikmati kaki perempuan.

BACA JUGA: 11 Film Jepang Dilarang Tayang di Indonesia karena Terlalu Vulgar dan Sadis

Suatu hari, Tsukagoshi bertemu dengan Fumiko dan menawari dia uang sebesar JPY200 juta hanya untuk memandangi kakinya hingga puas. Saking terobsesinya dengan kaki Fumiko, dia bahkan mengabadikannya lewat lukisan.

Pria tua itu menyewa pelukis bernama Unokichi untuk menggambar kaki Fumiko. Tak hanya karena ide cerita film Fumiko’s Legs ini sangat tidak biasa, ada alasan lain yang membuat film ini dilarang tayang di Indonesia.

Beberapa adegan panas dan vulgar yang ditampilkan sutradara Atsushi Ueda di dalam film ini dianggap tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga bisa ditebak, film ini tak pernah tayang di Indonesia.

Film: Fumiko’s Legs/Fumiko’s Feet