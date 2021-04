JAKARTA - Voice of Ramadan GTV tiba – tiba dikagetkan dengan aksi turun panggung yang dilakukan Iis Dahlia. Saat tiba momen pengumuman pemenang episode 14 Voice of Ramadan hari Kamis 29 April, Iis Dahlia tiba – tiba pergi dari kursi Juri Voice of Ramadan setelah berselisih pendapat dengan Pasha yang juga menjadi salah satu juri Voice of Ramadan GTV.

Konflik antara Pasha dan Iis Dahlia dimulai saat Iis Dahlia ngotot hanya meloloskan Adah asal Tangerang ke babak selanjutnya, sementara Pasha menginginkan kedua kontestan yaitu Adah asal Tangerang dan Dicka asal Cianjur untuk maju ke babak 16 besar. “Udah lah, dari awal gue dilihatnya sebagai orang egois banget gitu, mau menang sendiri. Pokoknya sekarang saya sudah setuju aja sama keputusan Sulis, Pasha & Ustadz, apapun itu, sudah saya setuju,” ujar Iis Dahlia sambil bangun dan turun dari panggung.

Melihat sikap turun panggung yang dilakukan Iis, Pasha mengaku menyesalkan tindakan yang dilakukannya. “Teh Iis ini kan senior saya ya, diva gitu. Mestinya kan cukup dewasa, bisa melihat situasi. Ini pertama kalinya ya saya menjadi juri di TV sementara teh Iis sudah sering menjadi juri ya yang saya lihat. Saya kira teh Iis sih enggak perlu berlebihan ya untuk keluar dari acara, walkout gitu. Marah – marah, saya kira nggak penting ya, karena saya sebagai juri juga seharusnya bisa dihargai juga ya, artinya kita sama – sama punya vote. Sama – sama punya suara juga kan ya disini” kata Pasha (29/04/21).

“Nah tadi perdebatannya kan ada dua peserta, dan saya berpendapat di diskusi tersebut “ya sudah masukin saja dua”nya.” Kalau menurut teh Iis hanya ambil satu, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin kalau besok kita mendapat dua? Tentunya dengan kualitas (memenuhi standar terbaik). Nah kalo ternyata hanya satu yang bagus? Berarti kita minus, kurang dong. Kalau besok sama sekali nggak dapet gimana? Harus nambah dong episode nya? Saya sih senang – senang saja” lanjutnya lagi.

Ketika ditanya apakah konflik pekerjaan diantara mereka akan mempengaruhi hubungannya dengan Iis Dahlia, Pasha berharap Iis Dahlia mau menekan egonya. “Saya sih berharap teh Iis tidak perlu berlebihan, kalau masalah personal seperti ini, biasa – biasa saja (harusnya). Apalagi saya sama teh Iis kan Ungu kan udah sering bekerja sama” jelas Pasha (29/04/21).

Konflik yang terjadi diantara kedua juri Voice of Ramadan ini sebenarnya membuat kita bisa melihat komitmen kuat akan standar terbaik untuk pemilihan kontestan dari Pasha, Iis Dahlia, Sulis dan Ust. Erick Yusuf. Tapi.. Apakah konflik diantara Pasha dan Iis Dahlia akan mereda atau malah semakin memburuk? Akankah Iis Dahlia mau kembali ke panggung Voice of Ramadan?

Saksikan Voice of Ramadan setiap Senin hingga Jumat pukul 15.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @voiceoframadan.gtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik.

Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

