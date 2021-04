JAKARTA - Ustadz Abdul Somad (UAS) resmi menikah dengan Fatimah Az Zahra Salim Barabud. Kabar bahagia tersebut sempat diunggah di akun instagram UAS pribadi.

"When the Prophet congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works). Dari Abu Hurairah ra, ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang menikah, beliau mengucapkan: "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah memberkahimu dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan". (HR. Abu Daud). Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442H bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 Wib," tulis UAS dalam Instagram miliknya.

Unggahan tersebut kemudian mendapat reaksi dari netizen, tidak terkecuali mantan istri UAS, Mellya Juniarti. Ia berharap pernikahan Ustadz Abdul Somad yang ketiga ini bisa langgeng.

"Semoga Allah menganugerahkan barokah kepadamu, semoga Allah juga menganugerahkan barokah atasmu dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan," tulis mantan istrinya.

"Semoga pernikahan ketiga ini langgeng, barokah dunia dan akhirat," ungkapnya

Tidak hanya itu, ucapan selamat juga datang dari sejumlah artis. salah satunya datang dari Teuku Wisnu.

"Barakallahu laka Wa baraka 'alaika Wa jamaa bainakumma Fii Khoir Sakinah mawaddah warohmah ustadz," tulis Teuku Wisnu.

