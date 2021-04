JAKARTA - Ustadz Abdul Somad (UAS) akhirnya resmi menikahi Fatima Az Zahra, seorang gadis cantik asal Jombang, Jawa Timur. Proses pernikahan mereka diketahui berlangsung hari ini, Rabu (28/4/2021).

Kabar bahagia tersebut diumumkan secara langsung oleh Ustadz Abdul Somad melalui postingan di akun instagram pribadinya.

"When the Prophet (ﷺ) congratulated a man on his marriage, he said: May Allah bless for you, and may He bless on you, and combine both of you in good (works).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ ‏ "‏ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ‏"‏ ‏.‏

Dari Abu Hurairah ra, ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang menikah, beliau mengucapkan:

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah memberkahimu dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan". (HR. Abu Daud).

Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442H bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 Wib.

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير," tulis UAS dalam keterangan foto.

Dalam unggahan itu, UAS dan sang istri tercinta tampak tersenyum bahagia saat berpose di depan pelaminan bersama kedua orangtua mereka.

Kabar pernikahan mereka pun sontak mencuri perhatian netizen Indonesia. Bahkan hingga berita ini dituliskan, foto pernikahan UAS dan Fatima telah disukai lebih dari 711 ribu kali dan dibanjiri puluhan ribu komentar dari netizen dan selebriti Tanah Air.

"Barakallah Tuan Guru," tulis Anto Hoed.

"Barakallah laka wa barakaaila wa jama'a bainakuma fill khair," tulis Dimas Seto.

"Barakallah laka wa barakaaila wa jama'a bainakuma fill khoir. Sakinah mawaddah warohmah ustadz," tulis Teuku Wisnu.

"MasyaAllah Tabarakallah, ikut seneng ustadz. Semoga diberi kebaikan dunia akhirat," tulis akun @saradimana.

"Alhamdulillah pak ustadz, doain saya segera nyusul ya pak ustadz," tulis akun @mardian_pratama.

