SEOUL - Aktor So Ji Sub mengirimkan hadiah spesial ke lokasi syuting drama Song Joong Ki dan Ok Taecyeon, Vincenzo. Hadiah berupa coffee truck itu kemudian diunggah member 2PM tersebut lewat Insta Story pada 21 April 2021.

Dia mengunggah sebuah video pendek yang memperlihatkan coffee truck kiriman So Ji Sub dengan banner bertuliskan, “Aku mendukung aktor Taecyeon dan Song Jong Ki bersama seluruh staf produksi Vincenzo.”

Seperti diketahui, aktor Terius Behind Me tersebut merupakan pemilik sekaligus CEO 51K, agensi yang menaungi Taecyeon. Sementara dengan Song Joong Ki, dia pernah beradu akting dalam film The Battleship Island, pada 2017.

Song Joong Ki dan Taecyeon saat ini membintangi drama populer tvN, Vincenzo. Kisahnya tentang Park Joo Hyung (Song Joong Ki), bocah 8 tahun yang diadopsi keluarga mafia Italia dan berubah nama menjadi Vincenzo Cassano.

Ketika dewasa, dia menjadi seorang pengacara sekaligus kaki tangan sang ayah, Don Fabio. Setelah sang ayah meninggal, Paolo yang merupakan anak kandung Don berusaha membunuh Vincenzo.

Alasan inilah yang membuat dia terbang ke Seoul, Korea Selatan dan berusaha mengeruk emas batangan seberat 1,5 ton yang bersemayam di Geumga-dong Plaza. Dari sinilah muncul berbagai masalah. Episode 17 drama Vincenzo akan tayang di tvN pada 24 April mendatang. Kini hanya tersisa empat episode untuk penayangan drama ini.*