SEOUL - Park Bo Young dipertemukan dengan Seo In Guk di drama Doom at Your Service. Bintang Strong Woman Do Bongsun itu merasa senang akhirnya bisa beradu akting dengan Seo In Guk.

Pasalnya, menurut Park Bo Young, sudah lama ia mengamati akting Seo In Guk di proyek-proyek sebelumnya. Karena itu, ia senang kini bisa menjajal langsung akting aktor kelahiran 1987 tersebut.

"Saat menonton akting-akting Seo In Guk di masa lalu, aku berpikir, aku pasti akan bisa bertemu dengannya di suatu proyek suatu saat nanti. Jadi, aku senang sekali kami akhirnya dipertemukan di Doom at Your Service sebagai Dong Kyung dan Myul Mang," kata Park Bo Young seperti dilansir Soompi, Kamis (22/4/2021).

Di Doom at Your Service, Park Bo Young berlakon sebagai Dong Kyung yang jatuh cinta pada Myul Mang, karakter yang diperankan Seo In Guk.

"Aku paling tak sabar menunggu adegan ketika Dong Kyung pertama kali mengungkapkan perasaannya pada Myul Mang. Aku gugup tapi juga menunggu-nunggu bagaimana adegan itu di TV," ujar Park Bo Young.

Doom at Your Service akan tayang perdana mulai 10 Mei 2021. Selain Park Bo Young dan Seo In Guk, drama ini juga dibintangi Lee Soo Hyuk, Shin Do Hyun, dan Dawon SF9.

