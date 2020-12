SEOUL - Drama tvN mendatang, One Day Destruction Came Through My Front Door (sebelumnya Ruin) akhirnya menemukan para pemain utamanya. Park Bo Young, Seo In Guk, dan Lee Soo Hyuk dikonfirmasi menjadi pemain utama drama fantasi-romantis itu.

Park Bo Young akan menghidupkan peran Tak Dong Kyung, seorang editor web novel yang menjalani hidupnya tanpa target dan tujuan. Namun, kehidupannya berubah karena takdir yang membuatnya mempertaruhkan nyawa serta cinta.

Sementara itu, Seo In Guk akan menghidupkan karakter Kim Sa Ram atau Ruin, yang menjalani kehidupannya dengan kacau. Kehidupan Ruin berubah setelah ia bertemu Tak Dong Kyung.

Sedangkan Lee Soo Hyuk akan berperan sebagai Cha Joo Ik, rekan kerja Tak Dong Kyung di penerbitan web novel. Dia disebut sebagai master dari “ciuman pertama”, serta sangat menginspirasi bagi penulis novel untuk membuat kata-kata romantis yang manis dan mendebarkan hati.

“Park Bo Young, Seo In Guk, Lee Soo Hyuk, Kang Tae Oh, dan Shin Do Hyun adalah aktor yang bisa dipercayai, chemistry mereka akan meledak saat mereka bersatu,” ujar sumber dari drama, seperti dikutip Soompi, Jumat (18/12/2020). Drama ini berkisah tentang seorang pria yang dikenal sebagai Kehancuran (Ruin), yang menyebabkan semua yang disentuhnya lenyap. Akhirnya dia bertemu seorang wanita yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghilangkan takdir aneh itu. Naskah drama One Day Destruction Came Through My Front Door akan ditulis oleh Im Meari, penulis skenario drama Beauty Inside. Drama ini akan diarahkan oleh sutradara Kwon Young II, sosok di balik drama sukses My Unfamiliar Family.