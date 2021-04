SEOUL - Lee Jong Suk dikabarkan akan kembali ke layar kaca lewat drama Big Mouth. Mengutip Ilgan Sports, Rabu (21/4/2021), sang aktor akan berperan sebagai pengacara dalam drama tersebut.

Terkait pemberitaan tersebut, A-MAN Project yang menaungi Lee Jong Suk pun buka suara. Agensi itu membenarkan sang aktor mendapat tawaran untuk membintangi Big Mouth. Namun belum ada keputusan final terkait tawaran tersebut.

“Saat ini, Lee Jong Suk masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut kepada Newsen seperti dikutip dari Soompi, Rabu (21/4/2021).

Big Mouth berkisah tentang seorang pengacara yang mengalami sederet hal aneh setelah menangani kasus pembunuhan. Untuk bisa melindungi diri dan keluarganya, sang pengacara harus bersikap lebih jahat dari penjahat.

Lee Jong Suk ditawari untuk berperan sebagai Park Chang Ho dalam drama itu. Dia adalah seorang pengacara yang hanya memiliki rasio kemenangan 10 persen di ruang sidang. Hal inilah yang membuat orang-orang di sekitarnya menjuluki Chang Ho sebagai si mulut besar.

Baca juga: Lee Jong Suk Tampil dengan Rambut Panjang, Fans Terpesona

Imej tersebut membuat Park Chang Ho sulit mendapatkan kasus dan memengaruhi kehidupan finansialnya. Dia bahkan tak bisa membayar sewa bulanan kantornya dan gaji pegawai yang merupakan ayah mertuanya sendiri.

Naskah drama Big Mouth ditulis oleh tiga penulis skenario sekaligus, Ha Ram, Jang Young Chul, dan Jung Kyung Soon. Sementara kursi sutradara akan diisi oleh Oh Choong Hwan yang pernah menggarap While You were Sleeping dan Hotel Del Luna.

Drama ini akan diproduksi oleh AStory dan Jika Lee Jong Suk menerimanya, Big Mouth akan memulai syuting pada semester II-2021.*

Baca juga: Akhirnya, Sule Buka Suara soal Kisruh Rumah Tangga dengan Nathalie Holscher