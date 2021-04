JAKARTA - Vision Pictures diketahui siap merilis episode perdana dari series berjudul The Intern. The Intern sendiri merupakan hasil kolaborasi apik dari aplikasi layanan over the top (OTT), Vision + dan start-up ecommerce The F Thing.

The Intern sendiri mengisahkan tentang seorang mahasiswa semester akhir yang berkesempatan magang di sebuah perusahaan start up e-commerce di Jakarta. Kisah lika-liku kehidupan sebagai anak magang akan dihadapi mahasiswa tersebut bersama dua rekan lainnya.

Kerja sama dengan The F Thing memanfaatkan latar belakang tempat yang akan tervisualisasi dalam cerita, di mana banyak sudut pandang mengenai fashion dan lingkungan perusahaan.

Baca Juga:

Minat Nonton Berubah ke Layar HP, Lukman Sardi: Enggak Bisa Dipungkiri

Kolaborasi dengan Vision+, The F Thing Sajikan Wardrobe Berkualitas dalam The Intern

Clarissa Tanoesoedibjo, sebagai Managing Director of Vision+ mengungkapkan unsur elemen fesyen yang ditampilkan dalam alur cerita The Intern benar-benar mumpuni dan melebihi ekspektasinya.

“Over my expectation, saya memang pencinta fashion tapi kakak saya (Valencia Tanoesoedibjo) lebih pencinta fashion lagi jadi saya percaya ini di-handle very well. End to end itu dikurasi setiap look penampilannya dan semuanya oke,” ungkap Clarissa Tanoesoedibjo, dalam gelaran konferensi pers launching The Intern.

Menyuguhkan The Intern, Clarissa berharap bukan hanya bisa menambah pengetahuan tentang fashion dan dunia bekerja bagi para anak muda. Tapi juga sekaligus bisa menjadi tontonan kualitas yang mengedukasi masyarakat.

“Tidak hanya kasih insight soal fashion dan work life. Di Vision +, kita ingin angkat cerita yang berkualitas dengan tambahan ekstra later yang mengedukasi juga. Sekarang banyak anak-anak muda, anak-anak magang di masa pandemi begini jadi kurang semangat. Semoga series ini bisa kasih insight gimana sih bekerja di dunia digital kreatif,” pungkas Clarissa.

(aln)