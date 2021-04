JAKARTA - Nicholas Saputra menjadi perhatian netizen kala mengantre vaksin covid-19. Netizen terpesona dengan Nicholas Saputra yang rela ikut antre untuk vaksin.

Cerita netizen tersebut lalu diunggah dalam bentuk tangkapan layar ke media sosial Twitter. Dalam unggahan itu, netizen mengaku salut dengan sikap Nicholas Saputra yang mau tetap mengantre untuk menerima vaksin.

Sikap pemain film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) ini berbeda dengan sejumlah artis yang justru memilih menyelak antrean.

Baca Juga:

“Awalnya sih lancar saja waktu antri dari meja 1 semua berjalan tertib. Tapi waktu dari meja 1 ke meja 2 antrian mulai dikacaukan oleh para seleb yang datang belakangan tapi langsung disilahkan petugas duduk di meja 2,” kata netizen seperti dikutip dari akun Twitter @Teh__L, Selasa (20/4/2021).

“Yang saya salut seorang @nicholassaputra saja, ikut dalam antrian di samping saya. Setiap ada yang menyilahkan dia untuk jalan pintas, dia tetap memilih antri," tulis netizen tersebut.

Tak hanya tetap disiplin mengantre, aktor tampan 37 tahun ini bahkan membela netizen tersebut dan menegur petugas.

“Bahkan dia pun sempat menegur petugas/panitia yang menahan saya untuk maju ke meja 2 dengan mengatakan 'ibu ini sudah 2 kali disela lho,” ungkap dia.

Sontak, sikap Nicholas Saputra ini langsung menuai pujian netizen. Namanya bahkan menjadi trending topic di media sosial Twitter dengan ribuan cuitan.

“Nicholas Saputra adalah definisi dari good looking, good attitude and good manner~ Ia merupakan salah satu bagian dari 1% populasi terbaik Indonesia,” kata netizen di kolom balasan.

“Nicholas Saputra tuh emang National Treasure banget,” puji yang lainnya. “Sebenernya ini bare necessities tp krn jaman skrg udh jarang yg ngelakuin ini, terutama seleb/pejabat yg merasa harus didahululan, jd tetep keren sih nicsap,” cuit yang lainnya lagi.

“Nicholas Saputra is idaman para wanita. Ga neko-neko, less drama hampir kaga ada, Foto instagram scenery semua ga ada foto selfie, grounded, down to earth, ramah, ganteng, pinter,” tulis netizen di Twitter.