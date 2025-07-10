Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong!

JAKARTA - Nicholas Saputra mencuri perhatian publik. Kali ini bukan lewat aktingnya di layar lebar, melainkan dari momen sederhana yang terekam kamera. Sebuah potret dirinya tengah menggendong seekor kucing oyen viral di media sosial dan langsung membuat netizen, khususnya kaum hawa, histeris.

Potret tersebut pertama kali diunggah oleh produser sekaligus sutradara ternama, Mira Lesmana, melalui akun Instagram pribadinya, @mirles. Dalam unggahan itu, Mira membagikan dua slide foto. Slide pertama menampilkan dirinya yang tengah bermain dengan kucing, sedangkan slide kedua menampilkan Nicholas Saputra yang tampak santai menggendong kucing oren nan menggemaskan.

Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong! (Foto: IG Mira Lesmana)

“Habis meeting sore tadi dengan yang punya kucing, sambil main kucing. We discuss this and that for film Rangga & Cinta,” tulis Mira di keterangan unggahan tersebut.

Alih-alih fokus pada konten utama soal diskusi proyek film, netizen justru salah fokus pada sosok Nicholas Saputra. Dengan balutan kaus putih polos dan celana chino, aura kalem dan pesona Nicholas dianggap makin memikat saat menggendong kucing layaknya seorang ayah yang menyayangi anaknya.