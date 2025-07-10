Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |15:52 WIB
Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong!
Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong! (Foto: IG Mira Lesmana)
A
A
A

JAKARTA - Nicholas Saputra mencuri perhatian publik. Kali ini bukan lewat aktingnya di layar lebar, melainkan dari momen sederhana yang terekam kamera. Sebuah potret dirinya tengah menggendong seekor kucing oyen viral di media sosial dan langsung membuat netizen, khususnya kaum hawa, histeris.

Potret tersebut pertama kali diunggah oleh produser sekaligus sutradara ternama, Mira Lesmana, melalui akun Instagram pribadinya, @mirles. Dalam unggahan itu, Mira membagikan dua slide foto. Slide pertama menampilkan dirinya yang tengah bermain dengan kucing, sedangkan slide kedua menampilkan Nicholas Saputra yang tampak santai menggendong kucing oren nan menggemaskan.

Nicholas Saputra
Nicholas Saputra Gendong Kucing Oyen, Netizen: Mas, Aku Juga Mau Digendong! (Foto: IG Mira Lesmana)

“Habis meeting sore tadi dengan yang punya kucing, sambil main kucing. We discuss this and that for film Rangga & Cinta,” tulis Mira di keterangan unggahan tersebut.

Alih-alih fokus pada konten utama soal diskusi proyek film, netizen justru salah fokus pada sosok Nicholas Saputra. Dengan balutan kaus putih polos dan celana chino, aura kalem dan pesona Nicholas dianggap makin memikat saat menggendong kucing layaknya seorang ayah yang menyayangi anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3085984/nicholas_saputra-bhgS_large.jpg
Lomba Mirip Nicholas Saputra Viral, Ini Tampang Pemenangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085898/nicholas_saputra-fV6N_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Nicholas Saputra, Tetap Kaya Meski Jarang Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085622/nicholas_saputra-TmhL_large.jpg
Biodata dan Agama Nicholas Saputra yang Kembali Viral Imbas Kontes Look Alike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016292/nicholas-saputra-terancam-diboikot-netizen-usai-jadi-ba-produk-pro-israel-QJIu1VJjoa.jpg
Nicholas Saputra Terancam Diboikot Netizen Usai Jadi BA Produk Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/33/3004435/nicholas-saputra-klaim-tak-pernah-kesepian-sendiri-justru-melegakan-CF4Yq8Mx4W.jpg
Nicholas Saputra Klaim Tak Pernah Kesepian: Sendiri Justru Melegakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993313/alasan-nicholas-saputra-tak-pernah-merasakan-mudik-lebaran-zg5GYbgZfD.jpg
Alasan Nicholas Saputra Tak Pernah Merasakan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement