Lomba Mirip Nicholas Saputra Viral, Ini Tampang Pemenangnya

JAKARTA - Kompetisi Nicholas Saputra Look Alike Competition baru-baru ini viral di media sosial. Lomba unik ini digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis (14/11/2024) dan berhasil menarik perhatian publik. Para peserta tidak hanya menunjukkan kemiripan wajah dengan aktor Nicholas Saputra, tetapi juga unjuk bakat akting, yang sukses mengundang tawa dari penonton.

Beberapa peserta menirukan adegan ikonik dari film Nicholas, seperti Janji Joni dan momen terbaru dari film The Architecture of Love, di mana Nicholas sebagai karakter River membentak Putri Marino. Momen ini bahkan dibagikan oleh akun X @madsimad.

Kompetisi ini akhirnya menemukan pemenang yang dinobatkan sebagai sosok paling mirip Nicholas Saputra, yaitu Dodo, seorang pria berusia 28 tahun. Dodo berhasil mengalahkan puluhan peserta lainnya dan membawa pulang hadiah uang sebesar Rp500 ribu. Bahkan, Nicholas Saputra sendiri turut memperhatikan lomba ini dengan memberikan komentar emoji tepuk tangan di unggahan akun @madsimad.

“Pemenang Nicsap Look Alike Competition: MAS DODO. Saat ini, pemenang dan panitia tengah mengadakan konferensi pers serta menanggapi pertanyaan dari media dan para penggemar baru Mas Dodo,” tulis akun @madsimad.