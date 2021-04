JAKARTA - Nathalie Holscher mendadak jadi sorotan setelah menampakkan kegalauannya kepada publik. Mantan DJ itu mengunggah foto berlinang air mata di Insta Story-nya pada 18 April lalu.

Tak hanya itu, Nathalie juga menuliskan unggahan lain yang bertuliskan 'enough is enough. I'm done! (Cukup. Aku selesai)'. Bahkan, dia ketahuan menghapus foto-foto sang suami, Sule di akun Instagramnya.

Sikap Nathalie itu pun mengundang tanda tanya. Netizen berasumsi rumah tangganya tengah bermasalah dengan Sule, hingga akun Instagram sang komedian pun diserbu.

Para netizen berkomentar di unggahan terakhir Sule, berusaha mengonfirmasi keadaan rumah tangga mereka. Potret Nathalie yang menangis membuat netizen penasaran dengan apa yang terjadi.

"Kok istrinya nangis kang? Semoga tak terjadi apa-apa ya. Dan foto kang Sule udah enggak ada di IG @nathalieholscher," komentar netizen.

"Kok @nathalieholscher story IG nya sedih? Foto kang Sule dihapus, komentar netizen lainnya.

Sayangnya, Sule belum mengonfirmasi perihal sikap Nathalie Holscher. Ayah 4 anak itu pun tak menunjukkan aktivitas terbaru di akun Instagramnya.

(edh)