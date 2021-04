LOS ANGELES - Lil Nas X hanya sepekan memuncaki Billboard Hot 100. Di edisi 17 April 2021, Silk Sonic yang merupakan nama kolaborasi Bruno Mars dan Anderson Paak kembali ke puncak.

Leave the Door Open naik lagi ke posisi teratas setelah pekan lalu duduk di peringkat 3. Sementara Montero (Call Me by Your Name) dari Lil Nas X harus puas menjadi runner-up, satu peringkat dari Peaches milik Justin Bieber feat. Daniel Caesar dan Giveon.

Selain 3 posisi teratas, tidak ada perubahan penghuni di sisa posisi 5 besar. Cardi B dengan Up dan Olivia Rodrigo dengan Drivers License masih menjadi pemilik ranking 4 dan 5.

Yang menarik, satu-satunya new entry di 10 besar pekan ini datang dari Olivia Rodrigo. Saat lagu debutnya masih kuat di 5 besar, single terbarunya, Deja Vu langsung debut di posisi 8.

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100 edisi 17 April 2021:

1. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

2. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

3. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

4. Cardi B - Up

5. Olivia Rodrigo - Drivers License

6. The Weeknd - Save Your Tears

7. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

8. Olivia Rodrigo - Deja Vu

9. The Weeknd - Blinding Lights

10. Masked Wolf - Astronout in the Ocean

