LOS ANGELES - Billboard Hot 100 kembali mendapat juara baru. Setelah minggu lalu dipimpin kolaborasi Justin Bieber dengan Daniel Caesar dan Giveon, chart tertinggi Amerika Serikat itu kini dikuasai Lil Nas X untuk edisi 10 April 2021.

Melansir laman Billboard, Lil Nas X memimpin dengan lagu terbarunya, Montero (Call Me by Your Name) yang langsung debut di puncak. Sementara Peaches dari Justin Bieber feat. Daniel Caesar dan Giveon harus turun ke posisi 2.

Turunnya Justin Bieber feat. Daniel Caesar dan Giveon diikuti juga oleh Cardi B dan Drivers License yang masing-masing menduduki peringkat 4 dan 5. Sementara posisi 3 masih menjadi milik Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak).

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100:

1. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

2. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaaches

3. Silk Sonic (Bruno Mars 7 Anderson Paak) - Leave the Door Open

4. Cardi B - Up

5. Olivia Rodrigo - Drivers license

6. The Weeknd - Save Your Tears

7. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

8. The Weeknd - Blinding Lights

9. 24kGoldn feat. Iann Dior - Mood

10. Pop Smoke - What You Know Bout Love

