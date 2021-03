LOS ANGELES - Jawara Billboard Hot 100 edisi 13 Maret 2021 masih dipegang Olivia Rodrigo, dengan lagu Drivers License. Sejak rilis pada 8 Januari, lagu ini langsung debut di puncak Billboard Hot 100 dan tak tergoyahkan hingga sekarang.

Menyusul di bawah Drivers License adalah Cardi B lewat Up. Di bawahnya ada Blinding Lights dari The Weeknd, yang naik 2 peringkat dari posisi 5 pekan lalu.

Mengutip laman Billboard, Minggu (14/3/2021), ini menjadi pekan ke-52 Blinding Lights di top 10 Billboard Hot 100. Blinding Lights menjadi lagu pertama dalam sejarah Billboard Hot 100 yang berhasil bertahan hingga setaun lamanya di 10 besar.

Blinding Lights debut di Billboard Hot 100 pada 14 November 2019 di peringkat 11. Lagu ini masuk ke top 10 pada 29 Februari 2020 serta sempat merajai chart pada medio April hingga Mei tahun lalu.

Berikut adalah top 10 Billboard Hot 100 edisi 13 Maret 2021:

1. Olivia Rodrigo - Drivers License

2. Cardi B - Up

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. Ariana Grande - 34+35

5. Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

6. The Weeknd - Save Your Tears

7. 24kGldn feat Iann Dior - Mood

8. Lil Tjay feat 6LACK - Calling My Phone

9. Pop Smoke - What You Know Bout Love

10. Dua Lipa feat DaBaby - Levitating

