JAKARTA - Voice of Ramadan semakin hari semakin seru. Kali ini, di episode kelima Voice of Ramadan akan didatangi Not Tujuh yaitu grup musik religi.

Grup ini digawangi oleh empat personel yakni Ridwan Ardiyanto (drum), Mahliza Lubis (vocal) Deni Alfi (bass) dan Tugabus Syaifulloh atau Tebe (keyboard). Keempat personil ini merupakan mantan pemain grup musik Sabyan Gambus. Grup yang terbentuk pada tahun 2019 ini juga membawakan lagu-lagu religi.

Tak hanya NOT Tujuh yang akan meriahkan Voice of Ramadan hari ini. Empat dewan juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Pasha Ungu, Ustadz Erick Yusuf dan Sulis juga akan meriahkan dan memberikan arahan kepada para kontestan. Andhika Pratama selaku host juga akan membuat panggung Voice of Ramadan menjadi semakin ramai.

Episode kali ini akan ada empat talenta muda berbakat dengan skill menyanyikan lagu pop religi, nasyid dan gambus dan lengkap dengan kisah hidupnya yang menyentuh hati. Dua perempuan yaitu : Tsabita Mutiara Zulfa seorang remaja perempuan yang sudah lama ditinggal oleh ayah kandungnya asal Pekalongan serta Friska Triana Nur Shabilah perempuan asal Jember yang pernah berjualan kerupuk selama 4 tahun untuk makan.

Sementara dua lelaki berbakat : Rizki Kurniawan asal Pangkal Pinang dirinya adalah seorang Pramugara salah satu pesawat Indonesia dan Jamaludin asal Halmahera Selatan yaitu seorang Mualaf ketika umurnya berusia 12 tahun. Dirinya sudah ditinggal oleh ayahnya, sebelum meninggal, ayahnya memberi amanah kepada Jamaludin untuk menjadi seorang muslim saat dewasa. Penasaran dengan kisah Jamaludin?

Saksikan Program Voice of Ramadan, setiap hari Senin-Jum’at pukul 14.30 WIB hanya di GTV. Follow akun instagram @officialgtvid dan @voiceoframadan.gtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten-konten yang menarik #VoiceOfRamadanGTV.

Program Voice of Ramdan juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

