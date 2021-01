SEOUL - Akdong Musician alias AKMU masih akan berkarier di bawah naungan YG Entertainment. Hal ini menyusul keputusan duo kakak beradik tersebut untuk memperpanjang kontrak dengan agensi bentukan Yang Hyun Suk itu.

YG Entertainment mengumumkan AKMU sepakat untuk tetap menjadi artis mereka hingga lima tahun ke depan. Artinya, jika di total, AKMU akan berada di bawah payung YG Entertainment selama total 12 tahun, menyusul kontrak pertama yang berdurasi 7 tahun.

"Jujur saja, sulit menemukan agensi yang memikirkan artisnya seperti yang dilakukan YG. Kami tidak mengalami masalah atau adu pendapat selama 7 tahun ini," kata Lee Chanhyuk, seperti dikutip dari Soompi, Selasa (26/1/2021).

"Agensi membimbing jiwa muda kami dengan baik sembari memberikan dukungan pada kami di jalur yang kami ambil," sambungnya.

Baca Juga:

- Bulan Depan, AKMU Mulai Rilis Album Baru

- Rebahan di Atas Dada Laki-laki, Cita Citata Jadi Sorotan

Sementara sang adik, Lee Suhyun mengatakan, "Kami bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan YG Entertainment."

Di sisi lain, YG Entertainemnt mengaku sempat terkejut karena AKMU memilih bertahan dengan mereka. Apalagi grup pelantun How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love tersebut memperbarui kontrak untuk jangka waktu yang cukup lama.

"YG Entertainment akan memberikan dukungan lebih jauh lagi untuk AKMU dan melakukan yang terbaik untuk perkembangan mereka sebagai artis," janji YG Entertainment.

(LID)