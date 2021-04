JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari aktris Joanna Alexandra. Ia mengumumkan positif COVID-19, menyusul sang suami, Raditya Oloan, yang sudah lebih dulu dinyatakan terpapar virus.

Selain Joanna, sejumlah pekerja di rumahnya juga positif COVID-19. Hal ini diumumkan Joanna melalui akun Instagram pribadinya.

"Senin subuh kita berdua dipersatukan lagiii satu kamar karena turns out hasil PCR aku positif juga dan mas Zera. Dan mbak-mbakku dan supirku," tulis Joanna, dikutip pada Rabu (14/4/2021).

Tercatat, kini dari pihak keluarga yang sedang berjuang melawan COVID-19 adalah Joanna, Raditya, dan kedua putra mereka, Zuriel dan Zeraiah. Sementara kedua putri mereka, Zoey dan Ziona dinyatakan negatif bersama orangtua Joanna.

Joanna akhirnya memutuskan sekeluarga pindah ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, setelah Raditya mengalami sesak napas. Ia juga tak mau membahayakan keluarganya yang lain.

"So we are now at Wisma Atlet Kemayoran, rumah sakit darurat covid. Bersyukuur bisa kesini dan dapet pengobatan dan pelayanan yang baguuus banget," tuturnya.

Setelah mengalami kondisi sesak napas, Raditya langsung diberikan perawatan intensif di Intermediate Care Unit (IMCU). Aktris Catatan Akhir Sekolah itu meminta doa agar kondisi sang suami membaik.

"Sekarang suamiku lagi di IMCU (intermediate care unit) and he’s on high flow oxygen. Lagi berharap supaya saturasi dan angka-angka lainnya cepat membaik supaya bisa balik ke kamar sama aku lagi dan anak2...doakan terus ya teman2," pintanya.