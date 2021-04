JAKARTA - Aktor Andrew Andika dan istri, Tengku Dewi Putri tengah berbahagia. Setelah 4 tahun menanti, pasangan yang menikah pada 8 April 2017 tersebut akhirnya dikaruniai seorang anak.

Kabar bahagia kelahiran anak pertama mereka bahkan diungkapkan langsung melalui akun Instagram milik pria 33 tahun tersebut. Dalam unggahannya baik Andrew maupun sang istri tampak membagikan potret persalinan secara caesar dan juga foto anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Eshan.

"Masya Allah The first day of your life, was the best day of mine.. I will always love you and be there for you," tulis Andrew pada keterangan foto persalinan sang istri.

"Telah lahir anak laki-laki pertama kami bernama ESHAN RAYN FISCHER pada hari ini. (Rabu, 14 April 2021) (Jam : 09.05) Dengan tinggi badan: 51 cm dan berat: 3,7 kg," lanjutnya.

Sebagai orang tua, Andrew dan Tengku Dewi tentu memiliki harapan dibalik pemberian nama tersebut. Selain berharap agar anaknya selalu tumbuh sehat, ia juga meminta agar Eshan kelak bisa bermanfaat bagi banyak orang.

"Semoga Eshan tumbuh menjadi anak yg soleh,sehat dan berguna bagi banyak orang ya. Amin ya Allah," harapnya.

"Terimakasih untuk doa teman-teman, keluarga dan semua pihak yang sudah membantu," sambung Andrew.

