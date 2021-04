JAKARTA – Tak ada yang meragukan kiprah penyanyi Anggun C. Sasmi di kancah dunia. Terbaru, penyanyi kelahiran Jakarta berhasil menggondol penghargaan dalam ajang Bravo International Classical Music Awards yang diselenggarakan di Rusia. Kabar tentang Anggun ini menjadi salah satu berita yang populer di News RCTI+.

Anggun memenangkan kategori Duet of the Year atas lagunya yang berjudul 'Caruso' bersama dengan Maestro Luciano Pavarotti yang telah meninggal pada 2007 lalu. Sebelumnya banyak penghargaan internasional diterima Anggun yang telah berhijrah ke Perancis untuk memulai debut internasionalnya tersebut.

Selain berita Anggun, masih banyak berita seputar musik yang bisa dinikmati di News RCTI+ melalui kanal Seleb dan Gaya Hidup. Misalnya saja, dalam seminggu terakhir ada banyak sekali isu-isu tentang musik yang terus update di News Aggregator di bawah naungan MNC Group tersebut.

Salah satunya, Demi Lovato mendalami perannya secara emosional dalam video klip terbarunya 'Dancing with The Devil'. Peraih penghargaan Grammy ini harus mereka ulang adegan dirinya yang pernah mengalami overdosis. Demi menuangkan kisah hidupnya dalam album 'Dancing with The Devil'. Boyband asal Korea Selatan, ENHYPEN membukukan rekor baru lewat 'Border: Carnival'. Rekor ini dicapai sebelum album tersebut dirilis ke pasar. Jumlah pre-order album ini melewati 370.000 kopi.

Bukan hanya dalam kiprahnya di dunia musik, kehidupan pribadi para penyanyi juga banyak diberitakan di News RCTI+. Penyanyi Britney Spears belum lama ini bercerita bagaimana dirinya mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Pelantun lagu Baby One More Time ini menegaskan bahwa vaksin tersebut tidak bermasalah. Dia mengaku tidak punya keluhan sakit dan kondisinya baik setelah divaksin."Saya harap saya terus baik-baik saja," ungkap Britney.

Dari dalam negeri, berita tentang musik juga tak pernah sepi. Penyanyi Sandhy Sondoro sudah membentuk grup musik baru bersama komedian Narji bernama Double Dobol. Satu single yang telah mereka rilis berjudul Genjot Nikmat. Ada kabar menggembirakan dari penyanyi cantik Raisa Andriana. Pelantun lagu Mantan Terindah ini bakal mengeluarkan album baru pada pertengahan tahun ini. Dia mengaku pada masa pandemi ini membuatnya lebih produktif dalam berkarya. Masih banyak berita-berita bertema musik lainnya di News RCTI+. Sebut saja nama-nama seperti Rihanna, Beyonce, Shakira, Ariana Grande, Taylor Swift, Maroon 5, Bruno Mars, Coldplay, Adele, dan masih banyak lagi. Tak hanya dari benua Eropa dan Amerika, kini berita musik dari Asia juga menarik banyak pembaca. Salah satu yang sedang naik daun adalah K-Pop. Gebrakan para penyanyi dari negeri Gingseng tersebut benar-benar banyak memikat penggemarnya di Indonesia. Ada BTS, Super Junior, Blackpink, IU, dan lainnya. Musik memang universal. Hampir semua orang suka baik memainkannya atau sekadar menjadi penikmat musik. Sehingga berita tentang musik seringkali mendapat respons yang positif dari para pembaca. Begitupun News RCTI+ yang selalu menyajikan berita-berita yang update dan lengkap seputar musik. Tidak hanya soal kiprah musik, berita-berita tentang kehidupan pribadi sang penyanyi juga kerap menjadi bahan berita. Isu yang sedang ramai di Tanah Air adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 56 /2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pada intinya aturan tersebut berisi kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Selain itu, ajang pencarian bakat di bidang musik seperti Indonesian Idol juga selalu masuk radar di News RCTI+. Berita-berita seputar Indonesian Idol selalu menarik perhatian. Juga diberitakan soal berbagai ajang penghargaan bergengsi mulai tingkat nasional, regional hingga internasional seperti Grammy Awards. ‘’RCTI+ banyak memuat berita-berita tentang musik. Karena memang berita musik menjadi salah satu berita yang popular dan digemari pembaca di RCTI+,’’ kata Co-Managing Director RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo. Dengan pemberitaan yang berkualitas, RCTI+ selalu berkomitmen untuk ikut memajukan musik di Tanah Air. Sebagai news aggregator, berita-berita di News RCTI+ disuplai oleh para publisher yang kompeten dan kredibel. Sejauh ini sudah ada 61 publisher dari berbagai genre yang sudah bekerja sama dengan News RCTI+. Banyak publisher yang memasok berita-berita musik. Sehingga setiap hari ada puluhan berita musik yang tayang di News RCTI+. Sebanyak 61 publisher menyuplai berita 7.500 hingga 9.000 setiap hari ke News RCTI+ dalam berbagai isu di segala bidang. Ribuan berita tersebut ditampung dalam 14 kategori atau kanal. Yaitu, Berita Utama, Terkini, Populer, Otomotif, Travel, Ekonomi, Gaya Hidup, Muslim, Seleb, Teknologi, Olahraga, Global, Nasional, dan Infografis. Publisher-publisher yang telah berkolaborasi dengan RCTI+ diantaranya : Okezone.com, Sindonews.com, Inews.id, Republika.com, Jawapos.com, Bisnis.com, Investor.com, Brilio.net, Tabloidbintang.com, Katadata.co.id, Rmol.id, Beritasatu.com, Infobanknews.com, dan Inilah.com. Selain itu ada Indozone.id, Ayojakarta.com, pojoksatu.id, Alinea.id, Gwigwi.com, dw.com dan masih banyak lagi. Tak hanya publisher yang home base-nya di Jakarta, News RCTI+ juga menggandeng banyak publisher berpengaruh yang markasnya di daerah. Sebut saja Radarjogja.com, Bantenhits.com, Ayosemarang.com, Ayobogor.com, Suarantb.com, Lombokpost.com, Suarasurabaya.net, Sumselupdate.com, Bukamatanews.id, Mandalapos.co.id dan masih banyak yang lain. News menjadi satu bagian penting dari lima pilar yang ada di RCTI+. Selain news, empat pilar lainnya adalah video, audio, home of talent (HOT), dan games. Sehingga jika sudah cukup dengan informasi berita di News RCTI+, para pembaca juga bisa langsung melanjutkan petualangannya dengan menonton original series dan original movies, mendengarkan radio, bermain games hingga menonton bakat-bakat para seniman di home of talent (HOT). Banyak hiburan dan juga pengetahuan penting dan mengasyikkan tersaji sangat lengkap di RCTI+.