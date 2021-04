JAKARTA – Sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi The Next Indonesian Idol Special Season dan cuma di Idol Live Chat Backstage yang bisa memenuhi keinginan kalian untuk melihat keseruan-keseruan dari kontestan Indonesian Idol Special Season.

Mulai dari keseruan mereka di balik layar, persiapan-persiapan mereka dan juga melihat apa yang mereka lakukan sebelum mereka naik ke atas panggung. Kalau kamu punya jagoan idola, langsung download aplikasi RCTI+ lalu pantengin terus Idol Live Chat Backstage.

Tersisa Mark, Anggi dan Rimar dalam Indonesian Idol Special Season ini. Mereka akan terus menampilkan dan mempersiapkan segalanya sesuai kemampuan mereka dan pastinya mereka juga akan terus memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukung setia mereka masing-masing. Kalian pasti kepo kan gimana sih perasaan Mark, Anggi dan juga Rimar sudah bisa sampai di tahap Top3 ? Dalam Idol Live Chat We Are The Big 3 Mark, Anggi dan juga Rimar bercerita flashback tentang pengalaman dari awal hingga menjadi Top 3.

Rimar bercerita dari awal online audisi , masuk babak eliminasi , sempat ada posisi bottom hampir tereliminasi di babak showcase “tapi alhamdulillah dapat wild card dari kak Judika, aku terselamatkan, sampai kapan pun aku gak akan lupa orang yang sudah menyelamatkanku dan memberi kesempatan aku,“ ujar Rimar. Lalu Rimar juga menjawab pertanyaan dari fansnya melalui live chat tentang kegiatan untuk menjaga stamina, Rimar menjawab “kegiatan untuk jaga stamina, olahraga, makan yang bener nasi kotak, angkat koper sebagai gantinya barbel, dan tidur cepat. ” tak hanya memberikan pertanyaan seputar persiapannya, fans Rimar turut memberikan semangat untuk penampilannya di Idol Road to Grand Final.

Giliran Anggi bercerita pada awalnya ayahnya tidak mengizinkan karena pandemi, tapi akhirnya bisa ke Jakarta dan sampai di Top 3 dan fans Anggi pun bertanya tentang perasaan Anggi masuk di Top 3 “aku seneng tapi takut juga, persiapan harus lebih matang harus lebih baik dari sebelumnya” kegiatan di karantina “aku tidur untuk jaga stamina dan untuk jaga mood aku nonton drakor, sekarang aku lagi nonton penthouse 2. ” Anggi juga menyebutkan siapa saja yang selalu memberikan semangat kepada dirinya “yang pasti mama dan papa dan mereka juga berpesan untuk selalu berdoa dan yang pasti Angginatic,“ jelasnya.

Giliran Mark bercerita tentang perjuangannya sampai di Top 3, Mark bercerita diawal dirinya tidak diperbolehkan mengikuti Idol karena kuliah, namun Mark diam-diam tetap mengisi formulir, dan sebelum karantina baru izin ke ayahnya dan tidak berekspektasi bisa terus melaju sampai Top 3. Mark pun harus menunjukkan ke ayahnya bahwa dirinya mampu dan terus berjuang. Ada juga fans Mark yang bertanya tentang nasi kotak “nasi kotak itu seperti kejutan baru yang menunya berubah tiap hari, kadang aku suka tapi kayak ati ampela atau paru aku kurang suka,” ujar Mark. Tak hanya fans Rimar dan Anggi yang bertanya mengenai persiapannya, fans Mark juga memberikan pertanyaan yang sama. Persiapan menuju Idol Road to Grand Final Mark melakukan aktivitas seperti olahraga, berjemur, serta latihan yang cukup agar pita suara tidak habis. Mark juga memberikan tips “tips dari aku siapkan kencur sebelum acara, karena aku minum itu,” kata Mark

Gimana nih, jadi jagoan idol kamu siapa? Mark? Rimar? atau Anggi? Siapapun jagoan idol kamu pasti kamu ingin dia menjadi juaranya kan? terus dukung mereka dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya, ya! Caranya sangat mudah, salah satunya kamu bisa nge-vote jagoan kamu melalui aplikasi RCTI+ tinggal download aplikasinya lalu kamu lihat pada banner Voting dan berikan dukungan untuk para jagoan kalian, jangan lupa juga untuk saksikan Indonesian Idol Big 3 malam ini pukul 21.00 dan bisa juga disaksikan di aplikasi RCTI+ pastinya!

Masih banyak obrolan seru bersama Mark, Anggi dan juga Rimar dalam Idol Live Backstage, penasaran? Langsung saja saksikan eksklusif hanya di RCTI+ atau langsung klik link dibawah ini: https://www.rctiplus.com/programs/568/live-chat-plus/episode/23037/berbuah-manis-awalnya-tidak-di-izinkan-orang-tua-ikut-idol-kini-mark-berada-di-top-3

Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link https://www.rctiplus.com.

(aln)