JAKARTA - Chef Juna dan kekasihnya Citra Anidya dikabarkan sudah menikah. Tentu saja hal ini melahirkan respon dari netizen.

"Yayy . Kali ini kerja nya di temenin laki aing 😍 .. thank @thevenuspalembang for having me 🙏🏻," tulis Citra dalam unggahannya itu.

Nampak Citra memakai cropped shirt hitam, yang dipadukan dengan manset jaring, dan pants bewarna senada.

Kemudian makeup look yang dipilihnya, terlihat flawless dengan lipstik warna merah marun, serta menonjolkan kesan lebih tajam dari matanya.

Sementara chef Juna, mengenakan kemeja navy lengan pendek, bermotif floral. Ia memadukannya dengan celana jeans.

Unggah foto ini membuat netizen membanjiri kolom komentar @ncit90. Bahkan chef Juna juga ikut berkomentar dan mengatakan, sedang jadi bodyguard.

"Jadi bodyguard sekali-kali," kata @junarorimpandeyofficial.

"Wah congrats chef @junarorimpandeyofficial semoga langgeng dan menua bersama," ujar @_n****. "Gegara akun gosip nyangkut di sini," kata @ir****. "Beautiful couple," terang @re****. "Aduuuh ganteng bener pacalnya," kata @sg*****. "Semoga langgeng dunia akhirat cepet dapat momongan," kata @he****.