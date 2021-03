JAKARTA - Nama Fadil Jaidi mulai familiar di kalangan milenial karena eksistensinya sebagai selebgram. Sukses di dunia maya, Fadil Jaidi kini merambah dunia bisnis secara serius.

Sahabat Keanu AGL tersebut ternyata mencoba menggeluti bisnis kuliner secara serius.

"Karena memang kepingin sih dari dulu pengin banget punya bisnis burger. Setelah dipikir-pikir kayak burger ini aku pengin bikin burger yang besar tapi dengan harga murah," ujar Fadil Jaidi beberapa waktu lalu.

Bukan kaleng-kaleng, Fadil Jaidi sebelumnya terhitung sukses merilis bisnis Street Boba. Kali ini, Fadil kembali bersama PT Nikmat Group meluncurkan Traffic Bun.

Ternyata, Chef Juna sang juri Masterchef RCTI punya andil dalam kiat Fadil membuka bisnisnya kali ini.

Ternyata, Chef Juna lah yang mengajari Fadil membuat dan mengolah burger hingga memiliki rasa yang berbeda dari yang lainnya.

"Ya, Chef Juna salah satu yang ngajarin aku juga. Jadi kayak aku say thanks buat Chef Juna yang sudah mau direpotin karena kan kita kolab online. Maksud aku keren banget sih, Chef Juna dengan online saja bisa ngajarin buat burgernya jadi lebih kayak, 'Oh tatanannya kayak gini, kayak gini'," ujarnya.

Tidak main-main, Fadil Jaidi berharap bisnisnya dapat meluas hingga memiliki ratusan cabang dalam waktu dekat.

"Harapannya semoga pada suka sama burgernya dan bisa punya 500 cabang dalam setahun," lanjut Fadil Jaidi. Ronald Simanjuntak selaku perwakilan dari Nikmat Group mengatakan bahwa proses diskusinya dengan Fadil Jaidi sangat cepat. Bahkan, ini menjadi bisnis kedua Fadil yang ia tekuni secara serius. “Ini cepet banget yaa Dil nggak sampai satu bulan kita diskusi terus jadilah ini,” tutup Ronald Simanjuntak.