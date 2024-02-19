Alasan Pengemudi Truk yang Cekcok dengan Chef Juna Klarifikasi ke Pihak Polisi

JAKARTA - Polres Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi terhadap sopir truk yang terlibat cekcok dengan Chef Juna viral beberapa waktu lalu.

Sang pengemudi truk memutuskan menyambangi Polres Tangerang Selatan untuk memberikan klarifikasi. Pasalnya khawatir keterlibatan cekcok itu digiring ke hal-hal yang bersifat negatif.

"Jadi ini inisiatif dari pihak pengemudi terhadap pihak kepolisian, harapannya tidak menyebar kemana-mana itu yang pengemudi menyampaikan kepada saya," ujar Kasatlantas AKP Rokhmatullah saat ditemui di Polres Tangsel, Senin (19/2/2024).

Sementara itu disinggung soal kehadiran Chef Juna untuk menjalani klarifikasi, Rokhmatullah mengatakan, pihaknya telah memberitahu kepada pihak Chef Juna. Namun adanya kesibukan lain, membuat pria berusia 48 tahun itu belum bisa hadir di Polres Tangsel.

"Kemarin saya sampaikan ke temannya Chef Juna sudah saya sampaikan, informasinya ada kegiatan touring tapi nggak tau kemana jadi tidak bisa datang hari ini kesini," papar Rokhmatullah.

Namun begitu, Rokhmatullah menerangkan berdasarkan keterangan yang didapatkan, rupanya Chef Juna dan pengemudi truk tidak ada masalah apapun, pasca peristiwa cekcok di Tol Pondok Ranji, di kawasan Tangsel tersebut.

"Kalau saya tangkap dari temannya Chef Juna itu sebetulnya tidak masalah, sudah tidak ada masalah sebenarnya bahkan tidak ada benturan pada saat itu dari pihak pengemudi ketika saya panggil kesini, datang kesini sudah memaafkan dan kenapa seperti begini sebetulnya medianya," beber Rokhmatullah.

"Jadi pemberitaan tidak melebar kemana-mana kedua belah pihak saling menyadari dan saling meminta maaf," pungkasnya.