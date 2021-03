LOS ANGELES - Setelah 8 minggu, Billboard Hot 100 menemukan jawara baru. Olivia Rodrigo tergeser dari posisi 1 oleh Drake yang kembali ke industri musik lewat EP Album terbarunya, Scary Hours 2.

Baca Juga:

- Lagu Baru Drake Jadi New Entry di Top 10 Billboard Hot 100

- Drivers License Melaju, Blinding Lights Setahun di Top 10 Billboard Hot 100

Drake langsung menguasai Billboard Hot 100 dengan 3 lagunya dari Scary Hours 2. Selain memuncaki dengan What's Next, posisi 2 dan 3 juga dikuasainya lewat lagu Wants and Needs (feat. Lil Baby) dan Lemon Pepper Freestyle (Rick Ross).

Sementara itu, Olivia Rodrigo terjun bebas ke posisi 5 dengan Drivers License. Ranking 4 dihuni oleh new entry lain, Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) lewat Leave the Door Open.

Berikut daftar top 10 Gaon chart edisi 20 Maret 2021:

1. Drake - What's Next

2. Drake feat. Lil Baby - Wants and Needs

3. Drake feat. Rick Ross - Lemon Pepper Freestyle

4. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

5. Olivia Rodrigo - Drivers License

6. Cardi B - Up

7. The Weeknd - Save Your Tears

8. The Weeknd - Blinding Lights

9. Ariana Grande - 34+35

10. 24kGoldn feat. Iann Dior - Mood

(LID)