SEOUL - Kim So Hyun dan Na In Woo akan merampungkan proses syuting drama River Where the Moon Rises dalam waktu dekat. Hal itu diumumkan produser drama tersebut pada 9 April silam.

“Saat ini, kami mempersiapkan pengambilan gambar terakhir yang akan dilakukan pada 12 April mendatang,” ujar produser River Where the Moon Rises seperti dikutip dari Soompi, Jumat (9/4/2021).

Tak hanya menyelesaikan proses syuting, sang produser mengungkapkan bahwa mereka akan mendaftarkan drama tersebut pada ajang International Emmy Awards.

Drama River Where the Moon Rises sebenarnya sudah menyelesaikan 95 persen proses syuting pada awal Maret 2021. Namun ketika sang aktor utama, Ji Soo terseret kasus bullying nasib drama itu sempat tidak jelas.

Setelah meminta maaf, Ji Soo akhirnya mundur dari drama tersebut dan digantikan oleh aktor Na In Woo. Kehadiran aktor Mr. Queen itu disambut positif penggemar yang membuat rating drama tersebut tak mengalami penurunan saat proses peralihan pemain.

Hal inilah yang membuat tim produksi melakukan syuting ulang enam episode awal yang sebelumnya telah tayang dengan Ji Soo sebagai aktor utama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan penggemar di situs Korean VoD. Setelah menyelesaikan syuting pada 12 April mendatang, KBS 2TV akan menayangkan episode pamungkas River Where the Moon Rises pada 20 April 2021, pukul 21.30 KST.