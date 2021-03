SEOUL - Victory Contents mengumumkan akan melakukan syuting ulang untuk enam episode awal drama River Where The Moon Rises. Dengan begitu, Na In Woo akan sepenuhnya menggantikan Ji Soo dalam drama tersebut.

Na In Woo diumumkan bergabung dengan drama arahan Yoon Sang Ho itu, pada 5 Maret 2021. Saat itu, proses produksi sebenarnya sudah 95 persen rampung. Sehingga dia dan para aktor drama itu harus melakukan syuting ulang dari episode 7 hingga 18.

Namun karena siaran ulang drama tersebut dihapus dari situs video on demand (VOD) Korea, maka tak sedikit penggemar yang mengungkapkan harapan mereka untuk bisa menyaksikan kembali enam episode awal serial saeguk tersebut.

Sebagai solusi, maka Victory Content dan KBS melakukan syuting ulang enam episode awal dengan Na In Woo sebagai On Dal dan kembali merilisnya di situs VOD. “Nantikanlah penampilan Na In Woo sebagai On Dal dari episode 1 hingga 6,” ungkap staf rumah produksi itu seperti dikutip dari Soompi, Kamis (25/3/2021).

Drama River Where the Moon Rises tayang setiap Senin dan Selasa, pukul 21.30 KST atau sekitar pukul 19.30 WIB.*

