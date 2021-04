JAKARTA - Setelah Paula Verhoeven dinyatakan pernah terjangkit covid-19, Baim Wong menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan.

Belum lama ini, Baim Wong mendapatkan tantangan untuk menjalani karantina mandiri di rumahnya. Ia pun melakukan berbagai kegiatan yang menyehatkan selama menjalani karantina mandiri.

Tak tanggung-tanggung, Baim Wong mengajak Paula Verhoeven dan Kiano Tiger Wong untuk beraktivitas di rumah saja demi menjalani hidup sehat. Baim lantas mengungkapkan bila menjalani karantina mandiri tidaklah menyeramkan seperti apa yang dibayangkan banyak orang selama ini.

"Saya harap dengan adanya kampanye #Higienisme ini para followers saya bisa sadar bahwa karantina itu tidak semengerikan yang dibayangkan. Dan banyak kegiatan positif yang bisa dijalani meski dalam ruang yang terbatas," kata Baim Wong belum lama ini.

Baim Wong dan keluarga lantas melakukan banyak kegiatan, mulai dari membersihkan rumah hingga mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat.

Tantangan tersebut bisa dilakukan oleh Baim Wong dan keluarga tanpa kendala.

"Ada beberapa macam tantangan yang dijalani, yaitu (1) less tuff, less junk, (2) eat fresh, drink fresh, (3) sleep with no hidden dust, dan (4) spend less, save more, and drink more," imbuh Baim Wong.

"Selama empat hari ini, ada satu hal yang menurut saya cukup life changing, yakni water purifier Neo Plus yang baru saja diluncurkan oleh Coway. Air terasa bersih dan segar, saya bisa lebih hemat waktu dan tenaga," pungkas Baim Wong.

Baim Wong lantas mengajak penggemar untuk menantang balik perusahaan tersebut. Suami Paula Verhoeven tersebut memberikan tantangan untuk menyumbangkan produk penjernih air dan udara ke sekolah, yayasan sosial, hingga kampus.