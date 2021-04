JAKARTA - Menegangkan! Satu kata yang bisa mewakili suasana kompetisi The Voice Kids Indonesia yang sudah memasuki babak semifinal, dan juga mewakili aksi The Sacred Riana yang akan tampil di panggung talent search kebangaan anak Indonesia tersebut.

Sensasi menegangkan dari aksi The Sacred Riana kali ini akan melibatkan 4 Coaches The Voice Kids Indonesia. Rizky Febian, Isyana Sarasvati, Marcell dan Yura Yunita akan terlibat langsung dalam narasi The Sacred Riana yang selalu penuh kejutan dan layak untuk disaksikan. Kira – kira para coaches bakal dilibatkan seperti apa ya? Yang pasti sih mereka harus menyiapkan mental saat menghadapi skenario sang ilusionis yang satu ini.

Baca Juga:

Bertalenta, Isyana Sarasvati Kagumi Prestasi Semifinalis The Voice Kids Indonesia

6 Kontestan The Voice Kids Indonesia Melaju ke Babak Semifinal





Bicara soal kesiapan mental, 12 Semifinalis yang akan tampil di panggung Semi Final The Voice Kids Indonesia siap menyuguhkan sensasi kompetisi yang juga menegangkan. Mereka akan menunjukkan talentanya, bersaing untuk bisa lolos ke babak puncak. Karena hanya 6 Finalis saja yang akan terpilih untuk masuk ke Grand Final! Hari Kamis 01 April pukul 18.30 WIB.

Babak Semifinal The Voice Kids Indonesia akan menjadi panggung penting bagi Matthew, Kesya, Farel dan Britney dari Team Marcell. Ghatfaan, Jennefer, Faith dan Joanna dari Team Yura Rizky serta Ajeng, Mirai, Nikita dan Shaina dari Team Isyana. Di umur mereka yang masih sangat muda, jangkauan musik mereka pun sangat luas, dari mulai pop, ballad, jazz, campursari hingga dangdut koplo.

Di sisi para coaches saat ditanya tentang kesiapannya menuju babak Semi Final, Yura Yunita dan Rizky Febian mengaku optimis. “Kita yakin dengan kemampuan anak – anak dari Team Yura Rizky, tapi bagaimanapun, vote tetap ada di tangan kalian semua. Jadi please, yuk vote team Yura Rizky di aplikasi RCTI+” kata Coach Rizky Febian antusias (30/03/21).

Hal senada juga disampaikan oleh Coach Isyana, ia berharap pemirsa setia GTV dan The Voice Kids Indonesia bisa memberikan dukungan maksimal terhadap Team Isyana, “Nasib mereka ada di tangan kalian, ayo vote Team Isyana gaes!” kata Coach Isyana semangat (30/03/21). Baca Juga: Bikin Haru, Farel Ungkap Perjuangan Jadi Penyanyi di The Voice Kids Indonesia Farel Ibnu The Voice Kids Indonesia, Anak Driver Ojol dengan Suara Emas

Nah, sebagai tanda terima kasih GTV untuk para ibu yang setia menemani anaknya yang tercinta menonton The Voice Kids Indonesia Season 4. GTV mengadakan Kuis “Terimakasih Ibu” Para ibu di seluruh Indonesia punya kesempatan untuk memenangkan banyak peralatan rumah tangga mewah. Caranya pun sangat mudah, cukup menonton babak Semifinal The Voice Kids Indonesia Season 4, jawab pertanyaan yang muncul selama tayangan The Voice Kids Indonesia berlangsung. Kirimkan jawaban dengan format Jawaban_Nama_Usia_Kota ke nomor Whatsapp 0821 2438 1400. Contoh : Judul lagu terpesona_dewi_28 tahun_Bogor. Saksikan Semifinal The Voice Kids Indonesia Season 4 hari Kamis 01 April pukul 18.30 WIB di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. #TheVoiceKids4ID #TheVoiceKidsGTV #TheVoiceKids4Indonesia Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com