JAKARTA - Para kontestan The Voice Kids Indonesia akan kembali bertarung menunjukkan bakat mereka pada babak semifinal pekan ini. GTV akan menyiarkan episode Semifinal The Voice Kids Indonesia Season 4 hari Kamis 01 April pukul 18.30 WIB. Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

Semifinalis The Voice Kids Indonesia ini memang anak-anak penuh talenta dan berprestasi. Coach Isyana Sarasvati berharap talenta mereka bisa semakin dipoles di ajang pencarian bakat ini.

“Kalian semua sudah menjadi bintang. Semangat terus, kita gali lagi potensinya lebih dalam, kita eksplor lagi,” ucap Coach Isyana (25/03/21).

Para talenta muda dari Team Isyana banyak mengukir prestasi. Nikita, kontestan asal Medan, berkompetisi dalam World Scholar’s Cup dan membawa pulang 9 Medali, sudah berhasil menyelenggarakan mini concert Nikita for Jazz Night 2 tahun berturut–turut (2018 & 2019), ikut meramaikan North Sumatera Jazz Festival, Toba Jazz dan sudah sering tampil di berbagai event peringatan nasional dari Pemda Provinsi Sumut.

Shaina menjadi juara dalam event kompetisi Semarang Hebat dan PMC Halmahera Music School dengan memainkan Biola. Talenta muda yang akrab disapa Una ini juga menjadi Juara Tilawah Qur’an dan Olimpiade Matematika.

Mirai asal Solo menjadi juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Provinsi dan Nasional. Sementara Ajeng menjuarai Bintang Radio Semeru Lumajang, Singapore National Academy, Chinese Singing Competition di Singapura. Puluhan piala pun mengisi rumah Ajeng dengan berbagai pencapaiannya di dunia musik dan tarik suara. Dari Team Yura Rizky, Ghatfaan pernah menjadi Juara 1 Lomba Gitar Akustik sejak usia SD. Ia juga juara 1 Kids Band Competition, Juara 1 dalam Festival Band serta Juara 1 dalam Lomba Etnik Kategori Junior dari Depdikbud Jawa Tengah. Talenta vokal Ghatfaan juga tak diragukan saat ia memenangkan Solo Music Competition dan Teenage & The Most Promising Teenage Choir dari Choral COFF3. Ada pula Joanna yang memenangkan posisi pertama dalam Fiestalonia Europe’s “The Song” International World Vocal, juara 1 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tingkat provinsi serta ikut menyumbangkan suara dalam kolaborasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara Jennefer adalah juara favorit lomba lagu rohani seluruh Indonesia, Faith juara dalam lomba memainkan piano serta menjadi anggota orchestra Jakarta Christian Youth Orchestra sebagai pemain bola. Prestasi yang tak kalah memukau datang dari talent-talenta muda dari Team Marcell. Farel merupakan juara Festival Seni Siswa Nasional Tingkat Nasional saat SD dan SMP, MTQ Nasional sebagai Bintang Vokalis Qasidah Tingkat Nasional, hingga sekarang ada ratusan trophy terpajang di rumahmya. Matthew juara dalam kejuaraan Got Talent, Lomba Lagu Nasional dan Lagu Daerah, Singing Competition Museum Musik Dunia. Matthew juga terpilih mengisi konser besutan Erwin Gutawa & Gita Gutawa dan tampil dalam acara penghargaan Karya Cipta Lagu Anak. Britney menjadi juara lomba Water Cube Cup mewakili Indonesia, Kpop Cover Festival, Kpop Dance Cover Choconation dan berkompetisi dalam I Can Sing in Japanese di Singapore. Hari Kamis 01 April pukul 18.30 WIB, Babak Semifinal akan menjadi panggung penting bagi Matthew, Kesya, Farel dan Britney dari Team Marcell, Ghatfaan, Jennefer, Faith dan Joanna dari Team Yura Rizky serta Ajeng, Mirai, Nikita dan Shaina dari Team Isyana. Siap menampilkan talenta vokal terbaik dan aksi panggung yang memukau, siapakah talenta muda pilihan Indonesia yang akan melanjutkan langkah mereka ke babak Grand Final? Nah, sebagai tanda terimakasih GTV untuk para ibu yang setia menemani anak-anak tercinta menonton The Voice Kids Indonesia Season 4. GTV mengadakan Kuis “Terimakasih Ibu”, ibu – ibu di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memenangkan banyak peralatan rumah tangga mewah. Caranya hanya perlu menonton babak Semifinal & Grand Final The Voice Kids Indonesia Season 4 pada hari Kamis 1 & 8 April pukul 18.30 WIB di GTV. Jawab pertanyaan yang muncul selama tayangan The Voice Kids Indonesia berlangsung. Kirimkan jawaban dengan format Jawaban_Nama_Usia_Kota ke nomor Whatsapp 0821 2438 1400. Contoh : Judul lagu terpesona_dewi_28 tahun_Bogor.