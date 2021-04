JAKARTA - Mirabeth, yang merupakan lulusan Indonesian Idol musim ke-10 ini paham benar momen ini merupakan momen yang diimpi-impikannya selama ini. “Aku bisa sampai ke tahap sekarang ini karena drive dari impian aku sendiri dan tentunya juga karena orang-orang yang ada di sekitarku yang selalu support dan mendorong aku untuk terus maju,” katanya.

Selesai dirinya berkegiatan di Indonesian Idol dengan posisi TOP 6, tim dari manajemen Abe mulai bergerak untuk mencarikan partner label yang cocok untuknya. “Sampai suatu hari, kak Nabil arrange untuk ketemuan sama label VMC Music dan singkatnya aku bikin showcase di depan mereka,” cerita Abe tentang proses timnya mencarikan label untuknya. “Beberapa minggu kemudian the team decided I belong to ORCA MUSIC.” tambahnya lagi.

ORCA MUSIC sendiri merupakan sister label dari VMC Music.ORCA MUSIC merupakan rumah untuk musisi-musisi sidestream seperti Oslo Ibrahim, Romantic Echoes dan Manny Rune. Nama-nama yang familiar pastinya di skena musik sidestream (indie) di Indonesia. Bersamaan dengan bergabungnya Mirabeth ke ORCA MUSIC, juga ada Esther Geraldine, sahabatnya di Idol musim kesepuluh kemarin, yang bergabung ke ORCA MUSIC.

Aktivitas bermusik Abe yang baru pun dimulai. Dari mulai Januari kemarin Abe sudah disibukkan dengan workshop-workshop bersama ORCA MUSIC yang diwakili oleh Deva (Polka Wars) yang bertindak menjadi produser dan Dennis (Manny Rune) sebagai co-producer-nya. “Pertama kali ketemu Deva dan Dennis untuk workshop lagu UNSPOKEN lagunya masih berbentuk demo. Masih se-simple vocal dan piano aja,’Kata Abe. “Banyak possibilities yang seru untuk jadi output untuk lagu ini, dan akhirnya kami sepakat untuk membuat lagu ini more intimate.” Tambahnya lagi.

Bukan hidup namanya kalau tidak ada masalah. Produksi lagu “UNSPOKEN” sempat tersendat karena Deva dan Dennis jatuh sakit. Dengan segala kecanggihan teknologi dan adjustment kita selama setahun di era pandemi ini, produksi pun tetap berjalan. “Karena duo produserku sakit, jadinya kita produksi via Zoom, syukurlah, semuanya berjalan lancar dan gak ada masalah.” tambah Abe lagi. Produksi lagu sampai mixing dan mastering pun berjalan mulus tanpa ada kendala.

“UNSPOKEN” menjadi lagu debut Abe di dunia tarik suaranya. Lagu yang disebutnya bernuansa pop ini bercerita tentang perasaan yang “lebih baik” tidak usah diutarakan daripada akan memunculkan masalah. “Banyak sesuatu yang better left unspoken daripada jika diutarakan akan menimbulkan masalah,” Cetus Abe. “Dan lagu ini juga menceritakan tentang bagaimana rasanya memendam perasaan cinta. Yang tentunya bisa menyakitkan.” Jelasnya lagi.

Lagu ini mempunyai nuansa melodi dan chord progression yang enak di telinga. Tapi juga mempunyai nuansa dark dan misterius, terutama di bagian bridge lagunya. “Kalau kata Deva lagunya agak dark tapi rasa longing-nya masih tersampaikan.” Kata Abe menambahkan informasi tentang lagu debutnya tersebut.

Dengan rilisnya “UNSPOKEN” ini tentunya banyak babak baru yang harus dijalankan oleh Abe. Ini akan menjadi awal baginya untuk terus mencipta, produktif dan kreatif. Karena, di luar sana sudah banyak fans dan penikmat musik yang tidak sabar untuk mendengarkan debut single dari Mirabeth.

Be ready! Because Mirabeth is really good!

“UNSPOKEN” dirilis pada tanggal 31 Maret 2021 di Spotify, Apple Music, YouTube Music, Joox, Langit Musik, Deezer, Resso dan kanal musik digital lainnya.

Song: UNSPOKEN

Written By: Mirabeth Sonia, Giovani Rahmadeva Producer: Giovanni Rahmadeva

Label: ORCA MUSIC

Publishing: Nadaku

Release Date: 31 Maret 2021