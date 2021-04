JAKARTA - Penyanyi Poppy Kelly mencoba go international. Ia mencoba menghadirkan single bertajuk Trus Me Up, sebuah lagu berbahasa Inggris.

Tak sendiri, Poppy menggandeng MU, band asal Indonesia di bawah naungan Sonasika. Untuk memuluskan langkahnya, Poppy Kelly juga berkolaborasi musisi asal Boston.

Baca Juga:

Puji Hotman Paris, Anak Angkat Elza Syarief Berharap Kasus Ibunya Selesai

Thalita Latief Singgung Perselingkuhan Dennis Rizky

”Setelah merilis single berjudul, Aku Mahal, kini aku rilis Trust Me Up dalam bahasa Inggris, lagu ini bercerita tentang peristiwa romantika aku bersama John, suamiku sekarang,” kata Poppy Kelly.

Lagu ini sebagai curahan hati Poppy yang harus berpisah dengan suami karena urusan administratif.

“Ini tentu aku nggak bisa masuk Amerika dan membuat kami berhubungan jarak jauh. Bayangin saja pisah dari suami hanya green card yang belum keluar izinnya, rasanya sedih banget deh,” ujarnya.

Ia pun berharap lagunya bisa beredar di industri musik Amerika Serikat. “Saat ini aku juga tengah melakukan penjajakan untuk berkolaborasi dengan para DJ Amerika, yang baru akan terlaksana pada pertengahan tahun ini aku akan masuk studio recording,” sambungnya.

Poppy pun tak ingin melupakan ciri khas Indonesia dalam lagunya. Sentuhan instrumen Indonesia pun dihadirkan.

“Agar terasa atmosfer mellownya di lagu ini aku masukkan instrumen gamelan dan suara cak cak cak dari tarian kecak. Agar orang Amerika tahu itu adalah tarian asal Indonesia yang terkenal,” tutup Poppy.

(aln)