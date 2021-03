JAKARTA - Live Round pertama The Voice Kids Indonesia pada Kamis 18 Maret pukul 18.30 akan berlangsung seru. Para peserta mendapatkan dukungan langsung dari selebriti dan tokoh publik.

Dukungan berdatangan dari berbagai kalangan kepada para kontestan yang terbukti memiliki talenta hebat yang mampu bertahan hingga babak ini. Tidak hanya dari kalangan kepala daerah, Andre Taulany dan Rossa memberikan semangat untuk selalu memberikan penampilan terbaiknya kepad Alisha kontestan asal Jakarta dari Tim Isyana.

Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo menyampaikan pesan kepada Ghatfaan kontestan asal Semarang : “Ghatfaan Rifky, ayo tunjukkan kamu layak sebagai pemenang The Voice Kids Indonesia, terus berlatih jaga kebugaran tubuhmu, semangat terus! (18/3/2021).

Tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu para kepala daerah ramai-ramai mendukung talenta hebat asal daerahnya melalui akun media sosialnya. Sebut saja dari Team Isyana : Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan dukungannya kepada Nikita dan Hj. Emma Yohanna anggota DPD RI Utusan Sumatera Barat yang mendukung Jeje asal Bukittinggi. Dari Team Marcell : Farel didukung Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Feena mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa.

Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah yang memberikan dukungan dan juga nasihat kepada Kesya, Gita didukung oleh Walikota Metro Lampung Dr. Wahdi dan Wakil Walikota Metro Lampung Drs Qomaruzaman. Dari Team Rizky Yura : Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Subandi juga mengucapkan selamat kepada Ananda Regita serta Bupati Pulang Pisau sekaligus Wakil Gubernur terpilih Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mengajak masyarakatnya untuk mendukung Jojo.

Dukungan langsung pembangkit semangat saat live round berlangsung datang dari Via Vallen sang Ratu Pop Koplo akan tampil untuk memeriahkan kompetisi para talenta hebat The Voice Kids Indonesia. Di babak Live Rounds hari Kamis 18 Maret pukul 18.30 WIB nanti Via Vallen akan ditantang bernyanyi di panggung The Voice Kids Indonesia dengan salah kontestan. Siapakah dia? Pastikan kamu untuk menyaksikan momen langka ini!

Mau berinteraksi secara langsung dengan para talenta hebat dan juga para coaches The Voice Kids Indonesia Season 4? Pada episode Live Round Kamu bisa ikutan #SapaFansTVKI via Zoom secara bersamaan saat tayangan The Voice Kids Indonesia. Caranya mudah, Kamu cukup registrasi dengan mengakses link https://bit.ly/3vyStfN agar siap ngobrol dan seru-seruan bersama para coaches dan kontestan favoritmu!

Kontestan favoritmu yang akan tampil pada babak Live Round pertama pada hari Kamis 18 Maret pukul 18.30 WIB : Matthew dan Maren asal Semarang, Kesya asal Medan dan Gita asal Lampung dari #TeamMarcell. Dari #TeamYuraRizky ada Gebby asal Medan, Regita asal Sidoarjo, Jennefer asal Batam dan Ghatfaan asal Semarang. Sementara dari #TeamIsyana ada si kembar Chevira dan Dhevira asal Denpasar, Alisha asal Jakarta, Ajeng asal Lumajang dan Mirai asal Solo yang akan menampilkan talenta vokal terbaik mereka. Pastinya salah satu dari mereka adalah kontestan favoritmu kan?

Saksikan Live Round The Voice Kids Indonesia Season 4 hari Kamis 18 Maret pukul 18.30 WIB di GTV.

Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)