SEOUL - Aktris The World of the Married, Shim Eun Woo akhirnya buka suara terkait tudingan school bullying yang diarahkan padanya. Lewat sebuah tulisan panjang, dia meminta maaf kepada korban.

"Aku menulis ini sebagai ungkapan permintaan maaf kepada teman sekelasku yang terluka karena tindakan tak dewasaku di masa lalu," katanya membuka pesan itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (30/3/2021).

Shim Eun Woo mengaku, berusaha mengingat kembali dan bertanya kepada teman-temannya terkait kejadian yang diklaim oleh korban. Namun dia tak bisa mengingat detail klaim bullying yang dituduhkan korban.

Satu-satunya jalan, menurut dia, adalah mendengarkan langsung cerita versi si korban. Pada 25 Maret 2021, dia bersama perwakilan agensinya akhirnya bertemu dengan korban dan keluarganya.

"Saat itu, akhirnya aku mendengar langsung kondisi dan perasaan korban saat peristiwa (bullying) itu terjadi saat kami SMA. Karena perkataanku, dia mengalami luka emosional yang tak seharusnya dia alami," kata Shim Eun Woo.

Meski terkesan terlambat, namun sang aktris berjanji akan merenungkan perbuatan dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. "Aku minta maaf karena membuat banyak orang khawatir dengan masalah ini," ujarnya. Isu bullying terhadap Shim Eun Woo mulai mencuat pada Februari 2021. Kala itu, teman sekelasnya semasa SMA menuding sang aktris melakukan bullying hingga membuatnya terluka secara emosional. Agensi sang aktris sempat membantah tuduhan itu dan mengklaim dia tak mengingat persis kasus tersebut. Dalam keterangannya, agensi itu juga mengungkapkan, artisnya merupakan siswa teladan dan tak pernah melakukan perbuatan tak terpuji. Setelah bantahan itu, kakak korban kemudian mengunggah tulisan lainnya dan menyanggah klaim agensi sang aktris. Dia memastikan, ada banyak saksi yang bisa memberatkan Shim Eun Woo atas kejadian tersebut.*