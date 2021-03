JAKARTA - Siapa yang tidak tahu Ayu Ting Ting dan Andmesh? Dua penyanyi yang memiliki suara merdu dan berkarakter dengan genre musik yang berbeda dan memiliki banyak fans setia yang selalu mendukung karir mereka masing-masing. Selain itu mereka juga sudah banyak mendapat penghargaan atas karya-karya mereka tersebut.

Suara khas Ayu Ting Ting yang seru dan asik ketika membawakan lagu-lagu dangdutnya tersebut dan juga memiliki lagu yang selalu asik untuk didengar apalagi untuk dijadikan musik pengiring untuk berjoget seperti lagu sambalado, tatitut, dan alamat palsu salah satu lagu yang membawanya sampai karirnya saat ini.

Meninggalkan kisah Ayu Ting Ting, ada juga Andmesh yang juga memiliki suara merdu dan juga lagu-lagu nya yang romantis dan selalu bisa membuat kita ikut masuk meresapi lagu-lagunya tersebut, seperti Cinta Luar Biasa, Andmesh, Hanya Rindu, lagu-lagu tersebut yang juga membuat Andmesh bisa dikenal banyak orang dan memiliki banyak penggemar.

Mereka selalu bisa membanggakan para penggemarnya dengan hasil karya mereka, sampai akhirnya banyak dari penggemarnya yang mengapresiasi karya mereka melalui banyak cara, salah satunya adalah dengan meng-cover lagu mereka. Seperti video dibawah ini yang sudah meng-cover lagu dari Andmesh dan Ayu Ting Ting dengan sangat menarik,

Cover Lagu Sambalado - Ayu Ting Ting dua orang gadis yang meng-cover lagu Ayu Ting Ting tersebut dengan konsep seperti video klip yang sangat keren. Saksikan video selengkapnya melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/14171 dan beri dukungan dengan vote sebanyak-banyaknya.

Cover Lagu Cinta Luar Biasa -Andmesh Kamaleng by Imas Dewi Rosmalasari seorang gadis yang mengcover lagu tersebut dengan suara merdu ditambah iringan gitar nya. Saksikan video selengkapnya melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/14083 dan beri dukungan dengan vote sebanyak-banyaknya.

Nah, buat kalian semua penggemar Ayu Ting Ting dan Andmesh, kamu bisa menyanyi dan hafal semua lagu mereka? RCTI+ mempersembahkan Fitur pencarian bakat Home Of Talent (HOT) dimana kamu dapat mengikuti kompetisi Show Your Talent. Kamu bisa ikutan upload bakat keren kamu disana dan menangkan hadiah jutaan rupiah!

Saat ini kompetisi Show Your Talent sedang masuk di periode ke-3 setelah kemarin diumumkan 3 pemenang pada periode ke 2 dan mendapatkan hadiah total 7.500.00,00. Untuk kamu yang belum ikutan kompetisi Show Your Talent, tenang saja! Karena kompetisi ini masih akan berlanjut dalam periode ke-3 mulai tanggal 11 Maret-7 April 2021 dengan hadiah total 20 juta Rupiah, untuk info lebih lanjut dapat kamu lihat di seluruh akun sosial media RCTI+. Yuk, buruan! Ikuti kompetisi nya dan dapatkan uang tunai dan official merchandise T-Shirt Ikatan Cinta.

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kalian yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Dan selain mendapat uang tunai kalian berkesempatan mendapatkan official merchandise T-Shirt Ikatan Cinta.”

