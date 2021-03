JAKARTA - Kalian akan diajak menikmati berbagai fitur tentang Ikatan Cinta. ada Video on location. Melihat lebih dekat secara exclusive video-video on location yang diambil langsung dari lokasi syuting Ikatan Cinta, lalu ada Video Catch Up Episode loh, yang isinya itu Cuplikan materi video-video promo per-episode beserta synopsisnya.

kamu juga bisa membaca langsung Skenario Ikatan Cinta dengan episode ter-update// lalu kamu juga mengambil atau mengumpulkan kutipan kata-kata quotes yang ada dalam sinetron Ikatan Cinta looh.

Baca juga: Amanda Manopo Pakai Kemeja Rp24,5 Juta, Netizen: Jiwa Miskinku Meronta-ronta

Nah yang terakhir ada fitur yang paling spesial buat para kalian yang sudah download Aplikasi Klaklik, yaitu Circle Klaklik, dimana kamu bisa fun hangout bareng para pemain Ikatan Cinta loh!

Akan ada surprise exclusive hanya di aplikasi Klaklik yang dimana kamu bisa tau karakter baru di Ikatan Cinta? Penasaran gak sih? Join di Klaklik sekarang, atau kamu bisa download aplikasinya di google play, atau apps stor. atau kamu juga bisa buka di www.klaklik.com

(edh)