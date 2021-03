JAKARTA - Nama Renita Dwi Cahya alias Ayya Renita belakangan cukup akrab terdengar di telinga masyarakat. Aktingnya dalam Ikatan Cinta sebagai asisten rumah tangga Arya Saloka kerap membawa angin segar saat konflik dalam sinetron tersebut tengah terjadi.

Tingkah kocak wanita yang berperan sebagai miss Kiki dan sering mengucapkan kalimat 'Aladdin On The Way' itu bahkan membuat sebagian masyarakat penasaran dengannya. Bahkan, tak banyak yang tahu bahwa Ayya Renita sempat mengikuti salah satu ajang pencarian bakat di RCTI.

Baca Juga:

Ayya Renita Ungkap Ketakutan Terbesarnya!, Yuk SImak Curhatnya

Ikbal Fauzi Menikah, Ayya Renita: Aku Bahagia untuk Kalian

Berikut, 4 fakta Ayya Renita pemeran miss Kiki dalam sinetron Ikatan Cinta:

1. Ikut audisi Indonesian Idol

Masih ingat dengan Indonesian Idol musim ke-7? Ingat dengan wanita yang berdandan ala mbok jamu dan menyanyikan lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi?

Itulah Ayya Renita. Lahir di Malang, wanita 27 tahun ini mengawali karirnya dengan mengikuti audisi Indonesian Idol.

2. Bintang FTV

Meski gagal mengikuti Indonesian Idol, aksi kocak Ayya rupanya mampu membuat dirinya berkesempatan adu akting dalam beberapa judul FTV sejak 2012. Tak hanya itu, ia juga sempat menjadi pembawa acara dalam beberapa tayangan seperti Ada Ada Aja Global TV, hingga Rumah Seleb MNCTV.

3. Putri bos bakso Ayah dari Ayya Renita diketahui sempat memiliki usaha bakso dan menjadi bos dari makanan yang ia jajakan. Sayangnya, saat Ayya mulai memantapkan diri berkarir di dunia hiburan, ia meminta agar sang ayah tak lagi berjualan bakso. 4. Mantan kekasih Anwar Sanjaya Ayya Renita dikabarkan sempat menjalin hubungan asmara dengan pembawa acara Anwar Sanjaya. Keduanya bahkan disebut memulai hubungan asmara lewat kedekatan mereka sebagai teman. Hubungan asmara Ayya dan Anwar bahkan dimulai sejak pertengahan 2020 lalu. Namun lantaran kesibukan, kini mereka memilih untuk mengakhiri saja hubungan asmara tersebut.